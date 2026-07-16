Valve розкрила всі розпродажі та фестивалі Steam на першу половину 2027 року

Компанія Valve офіційно розкрила розклад головних розпродажів і тематичних фестивалів у Steam на першу половину 2027 року. Гравці вже зараз можуть планувати свої витрати, адже стали відомі дати не лише великих сезонних акцій, а й вузькоспеціалізованих подій.

Коли чекати на найбільші знижки

У центрі уваги опинилися дві масштабні події – весняний та літній розпродажі. Згідно з оприлюдненим графіком, Steam Spring Sale 2027 пройде з 18 по 25 березня, а традиційний Steam Summer Sale 2027 розпочнеться 24 червня і триватиме до 8 липня. Про це йдеться на сторінці в Steam.

Окрім великих сезонних акцій, Valve запланувала низку тематичних фестивалів, які фокусуються на конкретних жанрах.

У січні пройде Desktop Companion Fest (14 – 18 січня) та Shop Keeper Fest (25 січня – 1 лютого).

Лютий порадує незвичними темами: Sheep Fest (4 – 8 лютого) та Couch Co-Op Fest (8 – 15 лютого).

Також двічі за півріччя відбудеться відомий Steam Next Fest – у лютому та червні. Це подія, де розробники публікують безкоштовні демоверсії майбутніх ігор, а користувачі мають можливість наповнити список бажаного новинками.

Ми намагаємося вигадувати теми, які достатньо відрізняються одна від одної, щоб зацікавити гравців новими відкриттями,

– прокоментували представники Valve в офіційному блозі для розробників.

Жанрове розмаїття та плани на кінець 2026 року

Весна та початок літа 2027 року будуть насичені активностями для фанатів різних напрямків. У березні відбудуться Rhythm Fest та протистояння у Dinos vs. Robots Fest. Квітень присвятили Racing Fest, Witch Fest та Fighting Fest. У травні черга дійде до Real-Time Strategy Fest та Mountaineering Fest.

Попри те, що компанія вже активно планує 2027 рік, до кінця 2026-го на геймерів також чекає багато цікавого. Найближчий великий розпродаж – Steam Autumn Sale 2026 – розпочнеться вже 1 жовтня і триватиме до 8 жовтня.

Також на кінець року припадають фестиваль до Геловіну Steam Scream V (26 жовтня – 2 листопада) та масштабна зимова акція Steam Winter Sale 2026, яка стартує 17 грудня і завершиться 4 січня 2027 року.

У компанії додали, що такий підхід дозволяє запропонувати знижки для максимально широкого спектра ігор і підтримати зацікавленість аудиторії протягом усього року. Це важливо як для великих студій, так і для інді-розробників, які отримують додаткові інструменти для просування своїх проєктів.