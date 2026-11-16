Розрив у 0,01 пункта: ZywOo втратив перше місце у рейтингу гравців

Французький снайпер команди Vitality Матьє "ZywOo" Ербо більше не очолює список найкращих гравців 2026 року за версією HLTV. Розрив між ним і новим лідером склав 0,01 пункта.

Що змінилось у списку

До початку BLAST Rivals у Гонконгу ZywOo вів із рейтингом 1,38 за 169 карт (мінімум для списку HLTV за замовчуванням становить 51 карту). Після семи нових карт його показник упав до 1,36 за 176 карт, а росіянин donk випередив його з результатом у 1,37 на 156 картах, пише Pley.gg.

Станом на 16 листопада третє місце посідає росіянин Ілля "m0NESY" Осипов із Falcons (1,28), четверте Феліпе "insani" Юджі з MIBR (1,22), п'яте Кайке "KSCERATO" Серато з FURIA (1,19). Відрив від лідерів досі великий.

Наступний гравець Vitality, flameZ, лише сьомий з показником 1,17. Якщо враховувати тільки матчі на LAN проти команд із топ-50 (мінімум 45 карт), ZywOo і donk мають однаково по 1,36, а перший у списку ZywOo. У 2025 році порядок був таким самим: donk завершив рік із 1,43, ZywOo став другим із 1,34 за 198 карт.

Перший LAN із рейтингом нижче 1,00

Гонконг став найгіршим турніром у кар'єрі француза. Рейтинг 0,91 для нього перший випадок, коли він завершив LAN-турнір нижче 1,00. Серед понад 110 LAN-подій в історії його виступів на HLTV є лише один схожий випадок, і це шоу-матч із двох карт. За сім карт ZywOo зробив 92 вбивства при 99 смертях, мав 62,8 ADR (середню шкоду за раунд) і 70,9% KAST (частку раундів, у яких гравець убив, допоміг, вижив або його розміняли). Серед 40 гравців турніру він посів лише 34-те місце.

Раніше його найнижчим рейтингом на LAN був 1,05 на IEM Sydney 2023 за чотири карти. Далі йшли 1,06 на BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals і 1,07 на фіналі BLAST Bounty 2025 Season 1. Найгірший результат на турнірах із вісьмома картами й більше становив 1,09 на IEM Cologne 2025. На PGL Masters Bucharest перед Гонконгом ZywOo мав 1,26, а перед тим 1,44 на ESL Pro League Season 24 і 1,54 на StarSeries Fall, і на обох виграв титули. Нижчий показник в його історії трапився лише на онлайн-турнірі BLAST Premier Spring Showdown 2021: 0,83 за три карти за старою версією рейтингу.

Де все пішло не так

Турнір почався добре: у перемозі 2:0 над Team Falcons ZywOo мав 1,13 на Anubis і 1,36 на Dust2. Далі лише одна карта з п'яти вийшла вище 1,00, це Inferno проти FURIA. Дно настало на двох картах Mirage. У програші FURIA 0:13 він зробив 2 вбивства при 13 смертях (рейтинг 0,33), а наступного дня проти MOUZ мав 11 вбивств при 18 смертях (0,66). Овертайм-поразка від MOUZ на Cache, де він зробив 22 вбивства при 20 смертях, уже нічого не змінила. Гра за терористів вийшла слабшою: 0,73 проти 1,11 за контртерористів.

Він був не єдиним, хто просів. ropz показав 1,32 і став другим на турнірі після KSCERATO з 1,55, а apEX, який повернувся з батьківської відпустки, мав 63 вбивства при 113 смертях. Після поразки від MOUZ він поклав частину провини на власні розпорядження в грі й сказав, що команда приїхала з мінімальною підготовкою.

Що далі для Vitality

Vitality посідають друге місце у VRS (рейтингу Valve) із 1922 очками станом на 2 листопада і потрапляють одразу на третій етап PGL Major Singapore. Він триватиме з 2 по 6 грудня, тобто через 19 днів після поразки від MOUZ. Першого суперника команда дізнається серед восьми колективів, які пройдуть другий етап. apEX планує шість або сім днів тренувань удома, а потім три або чотири дні табору в Сінгапурі перед стартом.