Розробка нового "Відьмака" вже стартувала: коли очікувати на реліз гри

Польська студія CD Projekt Red вже розпочала роботу над новою грою в серії "Відьмак". Гра має кодову назву Polaris і буде створена на Unreal Engine 5.

Про початок роботи над новою грою розповів генеральний директор компанії CD Projekt Red Адам Бадовські. Він зазначив, що для роботи над новою грою студія планує залучити близько 400 працівників.

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Коли вийде новий "Відьмак"

За словами Бадовські, проєкт Polaris – це нова трилогія, що розширює всесвіт середньовічної фентезійної франшизи "Відьмак", яка з моменту виходу першої гри у 2007 році розійшлася накладом понад 75 мільйонів екземплярів.

Гру анонсували ще у 2022 році. Точної дати прем'єри першої гри проєкту поки немає, але аналітики вважають, що це буде 2026 або 2027 рік.

Трилогія ігор The Witcher заснована на однойменному циклі романів польського письменника Анджея Сапковського. У творах головним героєм є відьмак Ґеральт із Рівії, наділений підвищеною фізичною силою, психічною витривалістю й магічними навичками, здобутими внаслідок проходження обряду ініціації.