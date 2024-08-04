Технічний директор GTA 4 розповів чому покинув Rockstar після релізу гри – причина дивує

Ветеран Rockstar розповів про свої враження від Grand Theft Auto 4, які в купі з іншими причинами змусили його покинути студію після понад 15 років роботи.

Оббе Вермей останнім часом стає одним з найвідоміших працівників Rockstar, нехай і колишніх, адже постійно розповідає у мережі якісь цікавинки зі своєї багаторічної кар'єри.

До теми Колишній технічний директор Rockstar пояснив чому розробники не реагують на чутки про GTA 6

Вермей покинув Rockstar, бо GTA стала "похмурою"

Як розповів колишній технічний директор студії в інтерв'ю ютуб-каналу SanInPlay, Grand Theft Auto 4 стала певним відходом від звичного для серії несерйозного стилю та сатиричного висміювання американської культури.

За словами, Вермея, перша 3D-трилогія серії від GTA III аж до San Andreas "була просто купою веселощів", але все змінилося, коли Ніко Белік ступив на землю Liberty City.

Мені вони дуже сподобалися, (ігри від GTA III до San Andreas, – ред.). А потім ми створили GTA 4, і, на мій погляд, вона була надто серйозною, надто темною, майже депресивною, – сказав розробник.

Отож, коли його дружина – канадка, захотіла повернутися на батьківщину, Оббе зважив усі "за і проти" переїзду і серед аргументів "за" опинилося те, що він думав, що робота над серією більше не приноситиме йому задоволення.

Я думав, що GTA 4 не така хороша і весела, як попередні ігри. І я думав, що наступна буде ще більш похмурою. Я радий бачити, що GTA 5 набагато безтурботніша, ніж GTA 4, – підсумував Вермей.

Цікаво буде поглянути якою ж вийде GTA 6, адже перший трейлер гри виглядає не те щоб радісним, але й далеко не таким похмурим як GTA 4.