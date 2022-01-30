Розробник No Man's Sky відродив стару гру на iOS на прохання особливого фаната: чуттєва історія

Розробник No Man's Sky Шон Мюррей відновив одну з перших ігор студії Hello Games після того, як отримав зворушливий лист від тата одного з шанувальників проєкту. Детальніше у матеріалі.

Один з очільників Hello Games повідомив про "відродження" давно забутої гри студії під назвою "Joe Danger", а все через зворушливий лист одного з батьків маленького шанувальника.

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Joe Danger 2010 року випуску, не бачила жодних оновлень досить довгий час, що зробило її буквально непридатною до гри на сучасних версіях системи iOS.

Оскільки останніми роками Hello Games натхненно працювали над створенням масивних галактик у NMS, Мюррей зізнався, що студія не приділяла мобільному проєкту уваги, яка була йому необхідна для "життя".

Наш сором полягає в тому, що успіх No Man's Sky залишив нашу першу гру Joe Danger в немилості, – каже Мюррей.

Скриншот із Joe Danger Infinity / зображення з твітеру

Але прохання батька від імені його дитини з аутизмом, який чіпляється за старого доброго Джо як за свого улюбленого героя, було занадто зворушливим для Мюррея та команди, щоб просто його проігнорувати.

Джек, якому всього лиш 8 років, за словами тата, є справжнім фанатом Джо, а той своєю чергою робить життя хлопчика легшим. Саме завдяки грі в Joe Danger Джек завів друзів та порається зі складнощами, які виникають в його житті.

Батько розповідає, що гра в проєкт є своєрідною винагородою для його сина за речі, які йому складно даються: сидіти в гучному місці, зайти до залюдненої кімнати чи навіть зосередитися під час навчання у школі. Саме Джо дає Джекові змогу займатися "звичайними дитячими справами".

Проте через відсутність підтримки, гра перестала коректно працювати на пристроях Джека, що просто розбило тому серце. Отож, його турботливий тато звернувся до розробників з проханням відродити давно забутий проєкт.

Я хочу подякувати вам і команді за нескінченні години розваг і радості, які ви дали моєму синові, і за весь час, коли ви допомагали мені та Джеку хоч на трохи забути про труднощі, відвідування терапії, огляди лікарів і все інше і просто дозволяли йому "бути дитиною". Я можу з усією впевненістю сказати, що це змінило його життя, – закінчив своє звернення тато хлопчика.

Трейлер перезапуску та повний лист батька Джека

Після такого звернення, розробники із Hello Games не змогли залишитися осторонь та провели гідну роботу над своїм творінням, відновлюючи його буквально "по шматочках" й припасувавши до сучасних технологій, які суттєво змінилися за 8 років відсутності підтримки проєкту.

Шон Мюррей вже оголосив про спеціальний перезапуск гри під оновленою назвою Joe Danger Infinity, на який сам Джо і його вірний фанат Джек точно заслуговують.