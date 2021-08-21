Розробник оцінив: блогер створив ремастер гри The Simpsons Hit & Run на Unreal Engine 5

Ентузіаст створив на ігровому рушії Unreal Engine 5 ремастер гри The Simpsons Hit & Run. Цікаво, що його робота сподобалася не лише геймерам, а й розробнику оригінальної відеогри.

Кілька місяців тому компанія Epic Games представила свій новий ігровий рушій – Unreal Engine 5. Майже одночасно з цією подією інструмент з'явився у відкритому доступі. А тому в мережі вже можна знайти чимало оригінальних робіт.

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Зрозуміло, що про повноцінні ігри поки не йдеться, але масштабних проєктів вже вистачає. Наприклад, головний герой цієї історії захотів створити на Unreal Engine 5 ремастер відеогри The Simpsons Hit & Run, яка вийшла ще у 203 році. Взагалі цей проєкт отримав дуже схвальні відгуки від критиків та геймерів, а один з його розробників навіть відзначав, що з радістю б створив ремастер цієї гри. Щоправда, також він додав, що зараз це зробити навряд чи вийде.

Виправити такий недолік вирішив блогер з нікнеймом reubs, який за тиждень зміг створити ремастер The Simpsons Hit & Run на сучасному ігровому рушії. Ентузіаст відтворив всю мапу Спрінгфілда, оновив текстури, а також додав музику та анімації. Загалом чимало елементів він імпортував з оригінальної відеогри, а модель Гомера йому допоміг створити знайомий розробник. З цікавого ще варто відзначити, що в цій версії є підтримка технології трасування променів, а також примітивна система руйнування.

Загалом reubs створив відеогру, яка дійсно дуже схожа на The Simpsons Hit & Run. Цікаво, що один з дизайнерів оригінального проєкту вже встиг похвалити блогера за його роботу. Він написав, що такий вигляд мають мати всі ремастери. Дуже сподобалася така робота й користувачам мережі, а запис reubs вже зібрав майже 450 тисяч переглядів. Наостанок варто додати, що зіграти у цей ремастер не вийде, бо в ентузіаста виникли певні проблеми з авторським правом.

Ремастер The Simpsons Hit & Run на Unreal Engine 5: відео