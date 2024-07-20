Працівник Bethesda випадково видав важливу деталь про The Elder Scrolls 6

Шанувальники Bethesda впіймали концепт-художника студії на необачності, тим самим довідавшись цікаву деталь про довгоочікувану The Elder Scrolls 6.

Один з розробників Bethesda через свій Pinterest випадково поділився з уважними фанатами залізними натяками про те, де відбуватимуться події The Elder Scrolls 6.

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Рей Ледерер – старший концепт-художник Bethesda Game Studios, який працює там ще з 2008 року виявив необережність, користуючись популярним сайтом Pinterest.

Зокрема, нещодавно в його обліковому було помічено чимало зображень, збережених для кількох його публічних "дошок" із назвами "Люди", "Костюми", "Зброя" та "Пейзажі".

Спільним для усіх світлин стало те, що вони представляли людей, мистецтво, архітектуру та ландшафти північноафриканської, мавританської та близькосхідної культур, усі з яких давно визнані джерелами натхнення для створення регіонів Хаммерфелла та Редгарду у всесвіті The Elder Scrolls.

Отож, більшість шанувальників "сувоїв" впевнені, що концепт-художник черпав натхнення з цих світлин для створення Хаммерфеллу в TES 6.

Цікаво, що Ледерер зробив свій профіль Pinterest приватним невдовзі після того, як ця інформація почала поширюватися в мережі, що лише посилює здогад геймерів.