"Цілий світ в одній країні": розробники Forza Horizon 5 показали всі регіони, які будуть у грі

Розробники зі студії Playground Games продовжують знайомити геймерів з грою Forza Horizon 5. Цього разу вони розповіли чимало цікавого про локації, які з'являться у відеогрі.

Кілька тижнів тому студія Playground Games анонсувала нову частину в дуже популярній серії Forza Horizon. Тоді розробники показали перший трейлер п'ятої частини, а також розповіли чимало цікавого про гру. Вони відзначили, що цього разу відправлять геймерів у Мексику, а також пообіцяли, що у Forza Horizon 5 буде найбільший відкритий світ в історії цієї серії.

Детальніше Багатогранна Мексика: Playground Games представила відеогру Forza Horizon 5 – відео

Загалом це дуже цікава тема, тому й не дивно, що розробники з Playground Games вирішили їй присвятити повноцінний стрім, а також цілий матеріал в офіційному блозі. Автори розповіли, що вони з самого початку планували створити наймасштабнішу гру в історії серії, але для цього їм потрібно було знайти таку країну, де є чимало різноманітних біомів. На їхню думку, Мексика для цього підходить ідеально, бо вона наче "цілий світ в одній країні".

Розробники з Playground Games вирішили розділити їхню віртуальну Мексику на одинадцять окремих та унікальних біомів. Вони розповіли, що всі ці регіони детально відтворені та дійсно відрізняються один від одного. Також автори відзначають, що система сезонів буде по-різному впливати на всі представлені у грі біоми. Наприклад, весною у джунглях будуть йти проливні дощі, влітку на пляжах може у будь-який момент розпочатися тропічний шторм, а на одній з локацій буде озеро, яке повністю пересихає взимку.

Загалом у Forza Horizon 5 будуть представлені наступні регіони:

Каньйон

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Тропічне узбережжя

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Сільськогосподарські угіддя

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Пагорби

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Джунглі

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

"Жива" пустеля

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Скелясте узбережжя

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Пустеля

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Болота

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Місто Гуанахуато

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Вулкан

Фото з блогу розробників Forza Horizon 5

Наостанок варто додати, що реліз відеогри Forza Horizon 5 відбудеться вже 9 листопада на PC (навіть у Steam), Xbox Series та Xbox One. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Deluxe (80 доларів) та Premium (100 доларів).

Трейлер відеогри Forza Horizon 5​: відео