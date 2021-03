Розробники Medal of Honor: Above and Beyond стали першими номінантами на "Оскар" в історії ігор

Схоже, студія Respawn стала першою ігровою компанією з номінацією на премію "Оскар", а отримали вони її за короткометражний фільм з Medal of Honor: Above and Beyond. Деталі у матеріалі.

Цього року геймери отримають власне представництво на "Оскарі", оскільки гра Medal of Honor: Above and Beyond увійшла в історію як і премії, так і відеоігрової індустрії. Гра та її розробник Respawn Entertainment отримали визнання за один із короткометражних фільмів, що забезпечив їм номінацію на одну з найпрестижніших кінопремій.

Шутер від першої особи для пристроїв VR з'явився наприкінці 2020 року, і в цілому був прийнятий досить позитивно як критиками, так і гравцями. Тепер розробники можуть з гордістю додати номінацію на "Оскар" до списку заслуг.

Зв'язок серії Medal of Honor з кіномистецтвом, почався ще з 1999 року, коли DreamWorks Interactive, спільне підприємство DreamWorks Studios та Microsoft, розробило першу частину гри, а історію для неї створив відомий кінорежисер Стівен Спілберг.

Спеціально для Above and Beyond студії Respawn, EA та Oculus Studios спродюсували серію документальних короткометражок про ветеранів і очевидців Другої світової війни. Одна з них, під назвою "Колетт" і стала номінанткою на "Оскар". Стрічка розповідає про 90-річну Колетт Марін-Катерін (Colette Marin-Catherine), яка була учасницею французького Опору. Її брат помер в концентраційному таборі нацистів, тому Марін-Катерін все життя відмовлялася приїжджати в Німеччину – від спогадів їй ставало занадто боляче. "Колетт" документує те, як жінка все-таки зважилася відвідати місце загибелі рідної людини.

Повна версія документального фільму "Колетт"

Про те, що це перший подібний успіх в історії відеоігор, розповів композитор Стівен Бартон, який співпрацює з розробниками з Respawn. У фільмуванні "Колетт" також брав участь авторитетний портал The Guardian. Стрічка вже виграла кілька премій за кращий короткометражний документальний фільм на відомих фестивалях.

Більшість кінокомпаній не отримують номінації на "Оскар" за десятки років існування. Більшість їх ніколи не отримують. Respawn – щойно стала першою ігровою студією, яку коли-небудь номінували, – написав композитор у своєму твітері.

Документальні фільми в Medal of Honor: Above and Beyond і справді вийшли надзвичайними та варті розглядатися як окремі від гри витвори мистецтва.