Розробники оцінили: фанати створили симулятор побачень за мотивами Cyberpunk 2077

Шанувальники Cyberpunk 2077 створили візуальну новелу з назвою Cyberbang 2069. Цікаво, що CD Projekt RED дала офіційний дозвіл на розробку цього фанатського проєкту.

Напевно, всі геймери повинні пам'ятати, яким провалом обернувся реліз відеогри Cyberpunk 2077. Цей проєкт був переповнений різноманітними технічними недоліками, отримав дуже низькі оцінки від геймерів та швидко втратив майже всю свою аудиторію.

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Щоправда, навіть у такій неприємній ситуації знаходяться ентузіасти, які намагаються розвивати всесвіт цієї багатостраждальної відеогри. А яскравим підтвердженням цих слів може слугувати робота, якою відзначилася інді-студія Triple Thirst.

Річ у тім, що вона створила повноцінну візуальну новелу за мотивами Cyberpunk 2077, а найцікавіше в цій ситуації те, що представники компанії CD Projekt RED не проти. Студія Triple Thirst вказала, що отримала офіційний дозвіл на розробку такого проєкту. Цікаво, що один з розробників Cyberpunk 2077 вже навіть встиг похвалити їхню роботу у своєму твітері.

Називається ця відеогра Cyberbang 2069, а перша її версія вийшла лише кілька тижнів тому. Грати потрібно за персонажа, який хоче зав'язати романтичні стосунки з героями, які з'являлися в оригінальному проєкті. Додамо, що розробники трохи змінили дизайн деяких персонажів.

Трейлер відеогри Cyberbang 2069: відео

У нинішній версії гри повноцінно реалізовано лише розділ з Сандаю Ода – кіберніндзею з корпорації "Арасака". Щоправда, автори цієї візуальної новели вже пообіцяли, що в майбутньому з'явиться можливість зав'язати роман з ще такими героями: Горо Такемура, Джонні Сільверхенд та Віктор Вектор. Додамо, що зараз доступні лише демонстраційні версії їхніх розділів.

Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити відеогру Cyberbang 2069 можна на платформі itch.io. Також додамо, що зараз існує дві версії цієї візуальної новели: з цензурою та без неї.

Відеогра Cyberbang 2069 / Фото з платформи itch.io