В сети набирает обороты новое развлечение из Battlefield 6: игроки превратили штурмовую лестницу в катапульту и таким образом находят нестандартные пути передвижения. Команда разработчиков уже пообещала изменения.

Как работает баг с лестницей в Battlefield 6?

В новой Battlefield 6 штурмовая лестница – это гаджет класса Assault для быстрого доступа на возвышенности. Однако сообщество открыло трюк, который использует странную физику при взаимодействии с нижней частью лестницы: если зайти на нее под правильным углом на полной скорости, персонажа буквально подбрасывает вверх или отбрасывает прочь, как пушечное ядро. Это открывает новые углы атаки и маршруты передвижения. На видео от известных игроков демонстрируется несколько способов воспроизвести этот эффект, включая резкие изменения направления во время начала подъема, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Несмотря на зрелищность, это движение скорее развлекательное. Хотя это и может дать какие-то преимущества, баг требователен к позиционированию и таймингу, часто выбрасывает игрока с выгодной позиции и не гарантирует преимущество в перестрелках. В одном случае вас может отбросить всего на несколько метров, в других же персонаж улетает на очень значительное расстояние, откуда придется долго возвращаться. Игроки признают, что трюк скорее для смешных видео в инстаграме, чем для стабильного выигрыша.

Параллельно с этим другие пользователи пытаются применять лестницы по назначению, не намереваясь отпрыгивать прочь, но баг разрушает их игру.

Что говорят разработчики?

Ключевой момент – реакция разработчиков. Ведущий продюсер DICE Дэвид Сирланд публично подтвердил, что "лестничный запуск" – это баг, и его уберут в одном из будущих патчей. Команда собирает отзывы, отбирает приоритетные исправления и уже выпускала быстрые хотфиксы, касающиеся двигательных ошибок, а в ближайшие недели обещает продолжить полировку игры.

По словам медиа, пока команда готовит обновление, в социальных сетях только увеличивается клипов с экстремальными полетами – игроки пытаются успеть, пока окно возможностей еще открыто.

В этом ролике видно, что расстояние отбрасывания может быть очень значительным: видео

Стоит отметить, что баг со штурмовыми лестницами используют также для того, чтобы добраться высот, которые с точки зрения дизайна карт не должны были бы быть доступными. Это дает несправедливые преимущества в матчах, ведь соперники при этом остаются на своих позициях на земле и даже не догадываются, что нужно смотреть вверх, пишет Insider Gaming.

Еще один пример использования бага: видео

Когда именно выйдет исправление, неизвестно.

Отметим, что в игре есть еще один интересный баг, который дает преимущества высоты. В видео в социальных сетях игроки показывают, как они становятся на дрон своего товарища по команде и неоднократно бьют по нему кувалдой ближнего боя. Каждый удар поднимает дрон все выше и выше, пишет Dexerto.