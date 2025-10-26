Известно название и дата выхода королевской битвы в Battlefield 6

Авторитетный инсайдер сообщил когда в Battlefield 6 наконец-то появится долгожданный режим королевской битвы, кроме того, впервые рассекретив его новое название.

Авторитетный инсайдер сообщил, что королевская битва для Battlefield 6 все же не будет называться Firestorm, как это считалось ранее, информирует 24 Канал со ссылкой на Modern Warzone в X.

Интересно Оружие, которое улучшит вашу игру – лучшие сборки для Battlefield 6

Когда выйдет долгожданный режим?

Поклонники Battlefield 6 уже устали ожидать новый для культовой серии шутеров режим королевской битвы. К тому же слухи о нем постоянно возникают и меняются, как и вероятное название.

Однако, ожиданию скоро наступит конец, ведь довольно надежный источник сообщил, что выход Королевской битвы состоится уже 28 октября и сделают это максимально "по-тихому", то есть "никаких трейлеров или официальных анонсов".

Кроме того, стало известно окончательное название будущего подпроекта: Battlefield: RedSec.

По данным Insider Gaming, серверы режима будут рассчитаны на 100 игроков, но сначала он будет доступен для игры только в дуэтах или командах по 4 человека.

Решение о "тихом релизе" режима выглядит довольно странно, ведь все и так ожидают его, но это отнюдь не снижает ажиотаж среди геймеров.

Наоборот, поскольку Battlefield 6 уже стала огромным хитом, выход RedSec только усилит позиции проекта EA в борьбе с конкурентами вроде Call of Duty или даже Fortnite.