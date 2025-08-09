Многолетний глава Blizzard Entertainment Майк Ибарра прокомментировал предстоящий релиз Battlefield 6, неожиданно заявив, что игра с легкостью разрушит монополию Call of Duty в сфере шутеров.

Ветеран игровой индустрии Майк Ибарра высказался относительно соперничества CoD и Battlefield в 2025 году, поставив не на своих бывших коллег, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщения в X.

Battlefield 6 сделает Call of Duty лучше?

Call of Duty долгое время доминировала в жанре "военных" шутеров, став почти безальтернативной игрой на консолях.

Однако с годами, геймерам начала надоедать "формула успеха" Activision с их иногда абсурдными скинами и другими странными решениями.

Тут на арене появилась свеженькая игра Battlefield 6, которая предлагает игрокам своего рода возвращение к основам жанра и никаких тебе "мультяшных" косметических наборов.

Именно это, по мнению Ибарры, поможет DICE отобрать себе обратно корону королей шутеров, по крайней мере на некоторое время.

В этом году Battlefield растопчет CoD в этом году. Но настоящая победа заключается в том, что CoD больше не будет ленивой, и мы все получим лучшие FPS-игры (шутеры от первого лица, – ред.) благодаря этому,

– утверждает он.

По мнению ветерана игропрома, успех конкурентов заставит создателей Call of Duty улучшить и переосмыслить свой подход.

Это ужасный беспорядок (нынешнее состояние CoD, – ред.). Читерство, тяжелый интерфейс пользователя/установки, радужные цвета. Людям это надоело. К счастью, BF заставит их измениться,

– заявил Ибарра.

Итак, огромный успех беты Battlefield 6 не только озолотит Electronic Arts, но и толкнет вперед весь жанр, что не может не радовать рядовых геймеров.