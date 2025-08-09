Бывший президент Blizzard заявил, что Battlefield 6 "растопчет" Call of Duty
- Майк Ибарра считает, что Battlefield 6 сможет разрушить монополию Call of Duty в сфере шутеров, предлагая возвращение к основам жанра.
- Он критикует нынешнее состояние CoD, называя его беспорядком из-за читерства, тяжелый интерфейс и "мультяшные" косметические наборы.
- Ибарра отметил, что успех Battlefield 6 заставит создателей Call of Duty улучшить свой продукт, чтобы соответствовать конкурентам.
Многолетний глава Blizzard Entertainment Майк Ибарра прокомментировал предстоящий релиз Battlefield 6, неожиданно заявив, что игра с легкостью разрушит монополию Call of Duty в сфере шутеров.
Ветеран игровой индустрии Майк Ибарра высказался относительно соперничества CoD и Battlefield в 2025 году, поставив не на своих бывших коллег, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщения в X.
Battlefield 6 сделает Call of Duty лучше?
Call of Duty долгое время доминировала в жанре "военных" шутеров, став почти безальтернативной игрой на консолях.
Однако с годами, геймерам начала надоедать "формула успеха" Activision с их иногда абсурдными скинами и другими странными решениями.
Тут на арене появилась свеженькая игра Battlefield 6, которая предлагает игрокам своего рода возвращение к основам жанра и никаких тебе "мультяшных" косметических наборов.
Именно это, по мнению Ибарры, поможет DICE отобрать себе обратно корону королей шутеров, по крайней мере на некоторое время.
В этом году Battlefield растопчет CoD в этом году. Но настоящая победа заключается в том, что CoD больше не будет ленивой, и мы все получим лучшие FPS-игры (шутеры от первого лица, – ред.) благодаря этому,
– утверждает он.
По мнению ветерана игропрома, успех конкурентов заставит создателей Call of Duty улучшить и переосмыслить свой подход.
Это ужасный беспорядок (нынешнее состояние CoD, – ред.). Читерство, тяжелый интерфейс пользователя/установки, радужные цвета. Людям это надоело. К счастью, BF заставит их измениться,
– заявил Ибарра.
Итак, огромный успех беты Battlefield 6 не только озолотит Electronic Arts, но и толкнет вперед весь жанр, что не может не радовать рядовых геймеров.