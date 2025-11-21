Игроки Battlefield будут соревноваться за 1 миллион долларов в новой киберспортивной лиге

Поклонники шутера Battlefield получили анонс самого масштабного киберспортивного события в истории франшизы. Организаторы представили серию RedSec Elite Series, которая предложит участникам рекордный общий призовой фонд в размере одного миллиона долларов.

Это беспрецедентная сумма для соревновательной сцены этой игры, которая ранее не имела подобных бюджетов и большой поддержки, сообщает 24 Канал. Анонс турнира появился на странице игры на сайте и EA.

Смотрите также Первый в мире – игрок Battlefield 6 одержал уникальную победу в REDSEC

21+

Киберспорт – это интересные стримы, мемы после турниров, апдейты игр и постоянное движение вперед. Оставаться частью мира киберспорта поможет betking. От актуальных прогнозов до результатов соревнований – все, что интересует фанатов, собрано на одном сайте.

Что известны о новой лиге?

Франшиза Battlefield исторически не имела такой мощной киберспортивной сцены, как ее прямые конкуренты в жанре шутеров, однако новый анонс имеет целью изменить эту ситуацию, рассказывает Insider Gaming.

Организация REDSEC официально объявила о запуске элитной серии соревнований Battlefield RedSec Elite Series. Соревнования позиционируются как событие, что изменит правила игры для сообщества и профессиональных игроков.

Организаторы подчеркивают серьезность своих намерений инвестировать в развитие соревновательного направления Battlefield (и призовые в первом же турнире прекрасно это подтверждают). Турнир будет разделен на несколько этапов, что позволит поддерживать интерес аудитории на протяжении длительного времени.

В рамках серии запланировано проведение трех отдельных чемпионатов.

Первые два турнира будут иметь меньшие призовые фонды, которые, однако, все равно остаются значительными для этой дисциплины – по 50 тысяч долларов каждый .

. Кульминацией сезона станет Глобальный Чемпионат (Global Championship) , где разыграют основную часть денег – 400 тысяч долларов .

, где разыграют основную часть денег – . Остальная сумма из миллионного фонда, вероятно, будет распределена на организационные расходы, поддержку команд или дополнительные активности в рамках лиги.

Такой шаг является уникальным для Battlefield, где официальная поддержка киберспорта со стороны разработчиков часто была ограниченной. Инициатива REDSEC дает надежду на возрождение профессиональной сцены и привлечение новых талантов, которые ранее игнорировали эту игру из-за отсутствия финансовых перспектив.