Сервис Epic Games Store начал еженедельную раздачу игр. На этот раз пользователи могут бесплатно добавить в свою библиотеку сразу два проекта: отмеченное наградами приключенческое инди Machinarium и многопользовательскую гоночную аркаду Make Way. Предложение ограничено во времени.

Machinarium, культовый квест 2009 года от чешской студии Amanita Design, известной по проектам Botanicula и Samorost, рассказывает 24 Канал.

Почему в Machinarium стоит поиграть?

Это приключенческая игра ручной работы в жанре point-and-click, где игрокам предстоит в роли робота Йозефа отправиться в город Машинариум. Главному герою нужно раскрыть заговор банды Чернокапелюшников, чтобы спасти город и свою подругу Берту.

Раздача игры проходит на ПК, на Android по всему миру и на iOS в странах ЕС.

Трейлер игры Machinarium – смотрите видео:

Что известно о Make Way?

Вторая бесплатная игра – Make Way, гоночная аркада, дебютировавшая в 2023 году. Это многопользовательский проект, в котором можно не только соревноваться на трассах, но и создавать собственные треки и уничтожать соперников с помощью разнообразного оружия.

Трейлер Make Way – смотрите видео:

В отличие от Machinarium, эта игра доступна бесплатно только для пользователей ПК без региональных ограничений.

Как забрать бесплатные игры в Epic Games Store?

Чтобы получить игры, нужно зайти на страницу "Игры даром" в магазине Epic Games Store, выбрать игру, которая вас интересует и нажать кнопку "Получить".

Важно! Акция продлится до 18:00 4 сентября. Следующими бесплатными играми в сервисе станут Monument Valley и The Battle of Polytopia.