Epic Games Store раздает культовый квест, который не стоит пропускать
- Epic Games Store раздает бесплатно две игры: Machinarium и Make Way, акция продлится до 18:00 4 сентября.
- Machinarium доступна на ПК, Android и iOS, а Make Way – только для пользователей ПК без региональных ограничений.
- Для получения игр нужно зайти на страницу "Игры даром" в Epic Games Store и нажать "Получить".
Сервис Epic Games Store начал еженедельную раздачу игр. На этот раз пользователи могут бесплатно добавить в свою библиотеку сразу два проекта: отмеченное наградами приключенческое инди Machinarium и многопользовательскую гоночную аркаду Make Way. Предложение ограничено во времени.
Machinarium, культовый квест 2009 года от чешской студии Amanita Design, известной по проектам Botanicula и Samorost, рассказывает 24 Канал.
Почему в Machinarium стоит поиграть?
Это приключенческая игра ручной работы в жанре point-and-click, где игрокам предстоит в роли робота Йозефа отправиться в город Машинариум. Главному герою нужно раскрыть заговор банды Чернокапелюшников, чтобы спасти город и свою подругу Берту.
Раздача игры проходит на ПК, на Android по всему миру и на iOS в странах ЕС.
Трейлер игры Machinarium – смотрите видео:
Что известно о Make Way?
Вторая бесплатная игра – Make Way, гоночная аркада, дебютировавшая в 2023 году. Это многопользовательский проект, в котором можно не только соревноваться на трассах, но и создавать собственные треки и уничтожать соперников с помощью разнообразного оружия.
Трейлер Make Way – смотрите видео:
В отличие от Machinarium, эта игра доступна бесплатно только для пользователей ПК без региональных ограничений.
Как забрать бесплатные игры в Epic Games Store?
Чтобы получить игры, нужно зайти на страницу "Игры даром" в магазине Epic Games Store, выбрать игру, которая вас интересует и нажать кнопку "Получить".
Важно! Акция продлится до 18:00 4 сентября. Следующими бесплатными играми в сервисе станут Monument Valley и The Battle of Polytopia.