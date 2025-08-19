На презентации Gamescom: Opening Night Live показали первый геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7. Разработчики из Treyarch и Raven Software подтвердили дату выхода игры, которая ранее появилась в сети, и раскрыли первые подробности сюжета, мультиплеера и зомби-режима.

Новый военный шутер Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября этого года. Об этом стало известно на мероприятии Gamescom 2025, информирует 24 Канал.

Эта дата ранее появилась в сети благодаря инсайдеру, а теперь получила официальное подтверждение. Игра будет доступна на ПК (в Steam, Microsoft Store и Battle.net), а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Стоимость игры составляет 70 долларов.

Что известно об игре?

События новой части будут разворачиваться в 2035 году. В центре сюжета – отряд JSOC во главе с Дэвидом Мейсоном, который раскрывает заговор, что может погрузить мир в хаос. Героям придется столкнуться со своим темным прошлым.

Разработчики обещают переосмыслить сюжетную кампанию, добавив к ней "бесконечный" эндгейм-режим, рассчитанный на 32 игроков. На старте игры будет доступно 18 мультиплеерных карт.

Анонс сопровождался двухминутным трейлером, где показали кадры из кооперативной кампании, многопользовательского режима и "Зомби".

Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 – смотрите видео:

Напомним, что Gamescom 2025 пройдет в Кельне с 20 по 24 августа и обещает стать самой масштабной выставкой в истории с более 1500 компаниями-участниками, что является рекордом.