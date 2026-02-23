Цена на GTA 6 известна – сколько придется потратить на самую ожидаемую игру десятилетия

В сети появилась информация о цене долгожданной Grand Theft Auto 6. Во сколько обойдется геймерам продолжение культовой серии Rockstar – узнайте в материале.

Бдительные геймеры нашли в сети информацию о том, какую цену на релизе может иметь Grand Theft Auto 6, сообщает Insider Gaming.

Стоит внимания Разработчик тратит 520 тысяч долларов на микротранзакции в собственных играх

Сколько будет стоить GTA 6?

Очередное предположение о стоимости будущей игры удалось сделать благодаря порталу Loaded,, который ранее назывался CD Keys.

Этот цифровой магазин специализируется на продаже цифровых "ключей" для видеоигр для почти всех игровых платформ и недавно там обновилась страница GTA 6.

Если верить сайту, то цена на версию игры для Xbox составит £89.99 (5246 гривен), а ПК-игроки заплатят £60.99 (3556 гривен).

Цены на сайте / Фото Insider Gaming

Правда, информацию сразу следует воспринимать с огромной долей скептицизма. Дело в том, что пока нет никаких новостей о том, что релиз версии для ПК состоится 19 ноября 2026 года вместе с консольными аналогами, как можно заметить на rockstar.com.

Поэтому, весьма странным выглядит наличие такой опции на портале, что ставит под сомнение и цену. Вполне вероятно, что это лишь "шаблон" для будущих продаж и ничего более.

Тимпаче, Rockstar и Take-Two до сих пор хранят молчание не только по цене, но и по многим другим деталям проекта.

Последние новости о цене на GTA 6: