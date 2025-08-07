Будущая часть известной серии шутеров порадует поклонников инновационным подходом к борьбе с мошенниками, добавив две функции без которых Call of Duty Black Ops 7 просто не запустится на ПК.

Call of Duty: Black Ops 7 принесет фанатам серии серьезные изменения в системе безопасности, которые должны помочь в борьбе с читерами, информирует 24 Канал со ссылкой на блог игры.

Больше никаких читеров в CoD?

Пока EA вводят ряд нововведений в EA FC 26, Activision поделилась новыми деталями относительно требований к ПК геймеров, которые станут необходимостью для запуска новой части CoD на платформе.

Речь о двух "функциях безопасности": Trusted Platform Mode 2.0 (TPM 2.0) и Secure Boot.

Обе эти методики разработаны для борьбы с мошенниками, причем TPM 2.0 обеспечивает аппаратную безопасность на ПК с Windows, а Secure Boot (протокол BIOS, что является частью спецификации UEFI, – 24 Канал) защищает от "низкоуровневых читов", гарантируя, что при запуске ПК игрока загружается только надежное программное обеспечение.

Black Ops 7 станет первой игрой в серии, которая потребует как TPM 2.0, так и Secure Boot при запуске, а в дополнение разработчики добавят это требование к другим играм серии – Warzone и Black Ops 6 (после выхода 5 сезона).

При этом Activision уверяют, что это никак не повлияет на качество или производительность проектов.

Геймеры в сети встретили эту новость с осторожным позитивом. Конечно, эти нововведения вряд ли полностью искоренят читерство, однако точно очень сильно усложнят жизнь мошенникам.