Студия CD Projekt RED, похоже, планирует добавить многопользовательский режим в продолжение Cyberpunk 2077. На это указывает новая вакансия, опубликованная компанией, которая ищет ведущего дизайнера мультиплеера для своего следующего крупного проекта под кодовым названием Project Orion.

На официальном сайте CD Projekt RED и на странице в X появилась вакансия Lead Network Engineer, который присоединится к команде разработчиков продолжения Cyberpunk 2077, рассказывает 24 Канал.

Что известно о разработке Cyberpunk 2?

Проект, что сейчас имеет кодовое название Project Orion, находится на стадии концептуального дизайна, но уже сейчас студия ищет специалиста для создания многопользовательских элементов.

Согласно описанию вакансии, будущий сотрудник будет отвечать за разработку увлекательных многопользовательских геймплейных систем и игровых режимов.

Особо отмечается, что мультиплеер должен быть "вплетен в проект, а не быть добавленным режимом". Это свидетельствует о намерении CDPR глубоко интегрировать онлайн-компоненты в основную игру, а не делать их второстепенными. Также от кандидата ожидают готовности "бросить вызов статусу-кво многопользовательских проектов".



Вакансия от CD Project / Скриншот 24 Канала

Эта новость является знаковой, поскольку ранее студия отменила планы по отдельному мультиплеерному проекту по вселенной Cyberpunk 2077.

В 2021 году представители компании объявили об изменении стратегии, решив вместо этого внедрять онлайн-элементы в свои будущие франшизы.

Над Project Orion работают студии в Бостоне и Ванкувере, в состав которых вошли ветераны, создававшие оригинальную игру.

Кстати, недавно звезда Cyberpunk 2077 – недавно звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз – признался, что он не против получить роль в сиквеле игры. Его возвращение, однако, может создать некоторые сюжетные дилеммы, однако это все еще мир киберпанка, поэтому разработчики, при желании, смогут решить эту проблему.