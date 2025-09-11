Sports Interactive представили первый полноценный трейлер продолжения легендарной серии симуляторов Football Manager 26, которая вернется после годичного перерыва.

Поклонники виртуального футбола скучали без новой части известной серии весь 2025 год, но скоро все изменится, сообщает 24 Канал.

Когда ждать FM 26?

После отмены FM25, студия полностью сосредоточилась на том, чтобы сделать FM26 самой совершенной в истории франшизы.

Официальный слоган игры: "Глубокое погружение. "Жидкий" футбол. Чистая драма".

Что такое "жидкий" футбол? "Жидкий" футбол или "liquid football" – это термин, который описывает чрезвычайно плавный и красивый командный футбол, где игроки благодаря постоянному слаженному движению и коротким передачам будто "перетекают" по полю, как жидкость.

Главным нововведением стало перенос игры на движок Unity. Это позволило создателям проекта существенно обновить графическую составляющую, в частности анимации и движения игроков.

Трейлер игры – смотрите видео

Апгрейд получил также интерфейс. В FM 26 он призван стать максимально дружелюбным к новым игрокам и удобным для проверенных ветеранов серии.

Обновленный интерфейс – посмотрите ролик

Приятным бонусом для поклонников серии станет официальная лицензия английской Премьер-лиги.

Релиз Football Manager 26 назначен на 4 ноября 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.