Дэнни Трехо и кроссовер с сериалом: Ubisoft рассказала о дополнительном контенте для Far Cry 6

Компания Ubisoft продолжает делиться интересной информацией об игре Far Cry 6. На этот раз она показала новый трейлер, посвященный дополнительному контенту для видеоигры.

Релиз видеоигры Far Cry 6 состоится уже в начале октября, а поэтому представители компании Ubisoft сейчас активно готовят свою аудиторию к этому событию. На этот раз они решили поделиться информацией о дополнительном контенте для видеоигры, который появится после ее релиза.

К теме Необычное оружие, опасные любимцы и система кастомизации: Ubisoft показала геймплей Far Cry 6

Итак, стоит начать с того, что для игры Far Cry 6 выйдет сразу три бесплатные тематические задания-кроссоверы. Первое будет называться "Danny & Dani vs Everybody", а его главным героем станет Дэнни Трехо. Последний планирует накормить всех тако, а геймеры должны как-то ему в этом помочь. Второе специальное задание называется "Rambo: All the Blood", а посвящено оно поклоннику Рэмбо. Известно, что эта миссия будет выполнена в духе старых боевиков, а врагами станут местные солдаты.

Последнее задание будет посвящено известному сериалу "Очень странные дела", а называться оно будет "The Vanishing". Во время этой миссии геймерам нужно будет заниматься поиском песика Чоризо. Также разработчики рассказали, что для Far Cry 6 выйдет шесть бесплатных спецопераций, которые будут проходить за пределами Яры. Игрокам нужно будет похитить химическое оружие и доставить его в зону эвакуации. Будут в видеоигре и особые еженедельные задания с названием "Мятеж". Для их выполнения игрокам предстоит одолеть элитных представителей яранского войска.

Не забыли разработчики и о платном контенте для видеоигры Far Cry 6. Игроки, которые приобретут сезонный пропуск, получат доступ к игре Far Cry 3: Blood Dragon и новому режиму ("roguelike"), в котором можно сыграть за известных антагонистов из этой серии. А самое главное, что все платные и бесплатные задания можно будет проходить в кооперативе.

Трейлер дополнительного контента для игры Far Cry 6: видео

Релиз игры Far Cry 6 состоится 7 октября на PC (Epic Games Store и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Gold (100 долларов) и Ultimate (108 долларов).