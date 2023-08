В The Last of Us неожиданно нашли забавную пасхалку с Джастином Бибером

Поклонник The Last of Us играл в культовый проект Naughty Dog и неожиданно обнаружил довольно забавную пасхалку, связанную с известным поп-артистом Джастином Бибером. Детали – в материале.

Удивительно внимательный игрок The Last of Us нашел в игре пасхалку с Джастином Бибером, которая потенциально является самой удивительной деталью проекта.

Трудно найти игру, которая нравится одновременно и геймерам и критикам так сильно, как The Last of Us. Ее успех в значительной степени объясняется увлекательной манерой рассказа, отличающей проект от других, а также безумным вниманием к мелочам.

Тем больше было удивление сообщества, когда пользователь Reddit No_Rich5432 опубликовал изображение газеты, найденной в игре, в которой упоминается Джастин Бибер.

На скриншоте игрок прицелился в свою находку из снайперской винтовки, чтобы получить лучший из возможных масштабов.

Газета называется The Daily Metro и дополняет историю мира The Last of Us заголовками, в которых упоминается нехватка воды и отмененный ремонт шоссе.

Пасхалка же спрятана в верхней части листа, где видна реклама фильма "Uncharted 13" с Джастином Бибером в роли Дрейка. Правда, непонятно, является ли изображение под надписью фотографией самого Бибера или просто случайного человека.

Бибер в The Last of Us / Фото с Reddit

Дрейк – это главный герой Uncharted – другой известной игровой франшизы, созданной Naughty Dog.

Натан – харизматичный, но несколько безрассудный охотник за сокровищами, путешествующий по миру, раскрывая исторические тайны. В недавней экранизации игры его сыграл актер Том Голланд, известный широкой публике как исполнитель роли Спайдермена.

Забавно обнаружить, что когда-то хоть кто-то из разработчиков примерил эту роль на Бибера, пусть и в виде остроумной пасхалки в другом проекте.