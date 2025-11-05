Valve меняет правила: теперь финалы крупных турниров будут проходить иначе

Компания Valve анонсировала существенное обновление формата проведения самых престижных турниров по Counter-Strike 2. Изменения касаются гранд-финалов и впервые будут применены уже на ближайшем Major-чемпионате, что знаменует новый этап в истории киберспортивной дисциплины.

Почему это изменение настолько важно для сцены?

Разработчики Counter-Strike 2 официально подтвердили, что отныне решающие матчи на Major-турнирах будут проходить в формате "best-of-five" (Bo5), то есть до трех побед одной из команд. Это нововведение станет первым значительным изменением в формате плей-офф мейджоров с момента их основания в 2013 году, когда состоялся первый такой чемпионат DreamHack Winter. До этого момента все 24 финала в истории CS:GO и CS2 проходили в формате "best-of-three" (до двух побед), пишет 24 Канал со ссылкой на Dust 2.

Решение Valve стало ответом на многочисленные просьбы со стороны сообщества игроков, аналитиков и обычных болельщиков. Многие считали, что формат Bo3 является менее изнурительным и показательным по сравнению с другими крупными турнирами, например IEM Cologne или некоторые соревнования от PGL, где финалы до трех побед давно стали нормой.

Дискуссии особенно обострились после нескольких зрелищных противостояний на пяти картах, состоявшихся в этом году. Например, недавний гранд-финал PGL Masters Bucharest, где команда Aurora в напряженной борьбе на пяти картах одолела Legacy, продемонстрировал весь драматический потенциал долговременных серий.

Кроме того, переход Counter-Strike 2 на систему MR12 (12 раундов за половину вместо 15) сделал отдельные матчи короче, что только усилило аргументы в пользу длинных финалов. Сообщество считает, что именно формат Bo5 позволяет командам лучше продемонстрировать свою устойчивость, тактическую гибкость и глубину, что является критически важным для определения настоящего чемпиона мира.

Когда произойдут изменения?

Первым турниром, где будет применен новый формат, станет StarLadder Budapest Major 2025, который начнется 24 ноября. Этот чемпионат станет первым мейджором в истории, который состоится в Венгрии.

Команды уже готовятся к соревнованиям, которые теперь увенчаются еще более масштабным и зрелищным гранд-финалом.

Что известно о StarLadder Budapest Major 2025?

StarLadder Budapest Major 2025 – это четвертый мейджор-турнир по Counter-Strike 2, организованный украинским турнирным оператором StarLadder. Он пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в Будапеште, Венгрия, согласно данным Liquipedia.

В турнире примут участие 32 лучшие команды мира, которые будут соревноваться за общий призовой фонд в размере 1 250 000 долларов США. Чемпион получит главный приз – 500 000 долларов.

Мейджор будет разделен на четыре этапа: три групповые стадии по швейцарской системе и финальный этап плей-офф.

Stage 1 (24 – 27 ноября): 16 команд играют по швейцарской системе. 8 лучших команд проходят во второй этап, а 8 худших – выбывают.

Stage 2 (29 ноября – 2 декабря): 8 команд, прошедших с первого этапа, присоединяются к 8 командам, которые получили прямое приглашение. Опять 8 лучших проходят дальше, 8 – выбывают.

Stage 3 (4 – 7 декабря): 8 команд из второго этапа и 8 новых команд соревнуются за 8 мест в плей-офф.

Playoffs (11 – 14 декабря): 8 лучших команд турнира играют в сетке Single-Elimination до определения чемпиона.

Украинцы среди участников

Впервые за почти 10 лет на мэйджор прошли сразу три украинские организации. Все участники были определены по рейтингу Valve 6 октября.

Natus Vincere (NAVI). Начнут выступление со второй стадии (Stage 2).

B8. Начнут выступление с первой стадии (Stage 1). Для нее уже известен первый соперник – команда M80 из США.

Passion UA. Начнут выступление со второй стадии (Stage 2).

