Гранд-финал турнира BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2 стал ареной для напряженной битвы двух титанов сцены. В решающем противостоянии сошлись Team Vitality, находящаяся на вершине рейтингов, и обновленный состав G2 Esports, отчаянно боровшийся за свой первый крупный трофей в этом году.

Кто победил?

Финал турнира BLAST Open London 2025, проходивший с 5 по 7 сентября, стал настоящим зрелищем для поклонников Counter-Strike. Противостояние между G2 Esports и Team Vitality растянулось на пять напряженных карт и завершилось сенсационной победой G2 со счетом 3:2. Для команды это первый значительный трофей в 2025 году, который принес ей 150 тысяч долларов призовых, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Матч был полон драматизма.

G2 уверенно начали на карте Dust II, разгромив соперника со счетом 13:3.

Vitality быстро пришли в себя и взяли реванш на Mirage и Overpass с одинаковым счетом 13:6 в свою пользу.

На решающей карте Train дожали оппонентов – 13:10, добыв заветный титул.

Это поражение стало для Vitality настоящим ударом. После невероятно успешной первой половины года, когда команда выиграла семь трофеев и не проиграла буквально ни одного турнира, она не может победить уже на четвертом подряд. Более того, этот проигрыш стал для них первым в гранд-финалах формата "best-of-5" за весь 2025 год, прервав их победную серию из семи финалов. Этот момент заставил аналитиков и сообщество заговорить о возможном завершении "эпохи Vitality".

Украинец в центре внимания

Для G2 эта победа является символом возрождения. После потери таких звездных игроков, как NiKo и m0NESY, мало кто верил в потенциал обновленного состава. Однако команда доказала, что способна побеждать благодаря слаженной игре.

Ключевую роль в победе сыграл украинский игрок Никита "HeavyGod" Мартыненко, которого признали лучшим игроком турнира. В то же время даже блестящая индивидуальная игра лидера Vitality Матье "ZywOo" Эрбо, который стал лучшим игроком финала по статистике, не смогла спасти его команду от поражения.

А что остальные?

Турнир в Лондоне также запомнился неудачами других именитых команд.