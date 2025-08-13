Организаторы ежегодной игровой выставки Gamescom поделились новыми подробностями о предстоящем мероприятии. Нынешнее событие в Кельне обещает стать беспрецедентным по своему масштабу, значительно превзойдя все предыдущие годы и установив новую планку для игровой индустрии.

Что делает предстоящую выставку такой особенной?

Главной новостью стало то, что на Gamescom 2025 ожидается более 1500 компаний-участниц, каждая из которых будет представлять какую-то игру или игровую технологию. Эта цифра является абсолютно рекордной за все время существования выставки, что автоматически делает ее самым масштабным событием в истории Gamescom. Организаторы отмечают, что количество зарегистрированных уже превышает итоговый показатель прошлого года, что свидетельствует о большом интересе к мероприятию со стороны игрового сообщества, которое скучает по масштабам и влиянию E3, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Оливер Фрезе, главный операционный директор компании-организатора Koelnmesse, выразил восхищение такими показателями. По его словам, значительный рост количества участников и увеличение выставочной площади позволит предложить посетителям еще более насыщенный и разнообразный опыт. Целью организаторов является создание захватывающей атмосферы для геймеров со всего мира.

С ним соглашается и Феликс Фальк, управляющий директор ассоциации игровой индустрии Германии. Он назвал рекордное количество участников "фантастическим сигналом" не только для самой выставки, но и для всей отрасли. По его мнению, это еще раз подчеркивает энтузиазм и инновационный потенциал, царящих в мире видеоигр.

Однако, стоит помнить, что количество докладчиков – это одно, но совсем другое дело – это посетители.

Согласно официальным данным организаторов, в 2024 году выставку Gamescom посетило 335 000 человек из более чем 120 стран мира. Это на 15 000 больше, чем в предыдущем году. Среди общего количества посетителей было более 32 000 специалистов отрасли.

Годом ранее, в 2023-м, мероприятие собрало 320 000 посетителей. Количество торговых посетителей в том году достигло 31 000.

В 2022 году пришло рекордно мало людей – 265 000.

В 2020 и 2021 годах выставка проходила исключительно в цифровом формате, поэтому данные о физических посетителях отсутствуют.

Пик посещаемости был в 2019 году перед пандемией COVID-19. Тогда пришло 373 000 человек.

В 2018 году их было 370 000.

Как можно понять, аудитория также заинтересована в Gamescom. Учитывая эту статистику, следует ожидать не менее 300 тысяч человек в течение всех четырех дней выставки.

Событие состоится с 20 по 24 августа, а уже традиционная церемония открытия Opening Night Live под руководством Джеффа Кили запланирована на 19 августа.

Среди компаний, которые уже подтвердили свое участие, есть такие гиганты индустрии, как Xbox, Ubisoft и Nintendo, что обещает посетителям множество интересных анонсов и демонстраций. Организаторы обещают раскрывать больше подробностей и имен участников ближе к дате проведения выставки.

Gamescom 2025 имеет все шансы стать не просто крупнейшей, но и одним из важнейших событий в мире видеоигр за последние годы, демонстрируя устойчивость и непрерывное развитие индустрии.