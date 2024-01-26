Словарь геймера: как понимать сленг фанатов видеоигр

Геймеры, как и представители любого другого хобби, имеют собственный сленг для самых разных жизненных ситуаций. Если хотите перестать удивляться словам "имба", "экспа" или "лут" – наш материал именно для вас.

Такие термины, как "имба", "нерф" или "ГГ", стали настолько неотъемлемой частью словарного запаса любителей игр, что иногда даже перекочевали в их повседневную жизнь. 24 Канал вместе с партнером PIN-UP Ukraine предлагает подробнее рассмотреть подобные слова и их значение.

Интересно Самые известные удачные ошибки в истории видеоигр: какие механики возникли случайно

Гринд, гриндить, гриндж (Grind)

Это слово означает трату времени на выполнение однотипного действия (например, получения какого-то ресурса) для того, чтобы повысить уровень персонажа, получить более крутое снаряжение или другие улучшения.

Пример употребления:

"Я гринжу монеты, чтобы купить себе новую карточку Роналду".

Нуб (Noob)

Вагаєтесь із вибором гри на вечір? Вам допоможе– легальне онлайн-казино, яке відкриє для кожного світ азарту та дозволить випробувати удачу, насолодившись величезною кількістю популярних ігор. Від класичного Холдему до Рамі чи Пай гоу – тут ви знайдете все, що потрібно для цікавого дозвілля.

Так часто называют новичка или игрока, который еще не имеет достаточно опыта, знаний или навыков, необходимых для успешной игры.

Пример употребления:

"Не будь нубом, не бей по воротам так сильно".

Имба, имбовый (от английского слова imbalance)

Этот термин используют для обозначения персонажа, предмета или тактики, которые являются удивительно сильными или эффективными по сравнению с другими.

Пример использования:

"Я научу тебя подавать угловой так, чтобы постоянно забивать голы, это просто имба".

АФК (AFK – away from keyboard)

Используется для обозначения игрока, который временно отсутствует или неактивен в игре.

Пример употребления:

"Наш последний боец на начальной точке, он АФК."

КД (Cooldown)

Так называют время, необходимое для восстановления определенной способности или действия после ее применения в игре.

Пример употребления:

"Я не могу ударить его молнией, у меня еще не восстановился КД".

Рейд, зарейдить (Raid)

Фактически означает действие или даже мероприятие, в котором задействована группа лиц. Часто "рейдят" сложных боссов или какие-то особо опасные локации.

Пример употребления:

"В эти выходные мы планируем зарейдить новое подземелье, кто хочет присоединиться?"

Лут, лутаться, залутать (Loot)

В целом термин означает предметы или ресурсы, которые игрок получает после определенных действий: будь то победа над врагом, выполнение задания или даже исследование определенной локации.

Лут в игре Stalker / Фото GSC Game World

Пример употребления:

"Хочу сходить на Кордон, сталкеры у костра вспоминали, что там можно получить классный лут".

Баф, бафать (Buff) и дебаф, дебафать (Debuff)

"Баф" означает усиление персонажа тем или иным путем, в то время как "дебаф" – ослабление.

Пример употребления:

"Я выпил это зелье и получил дебафф на интеллект!"

Фарм, фармить (Farming)

В целом так называют процесс добычи ресурсов или накопления опыта в игре для дальнейшего улучшения своего персонажа или снаряжения.

Пример употребления:

"Нужно как можно быстрее нафармить денег на новое оружие".

Мета (Meta)

Понятие "мета" (произносится с ударением на "а") охватывает самые эффективные стратегии, персонажей или снаряжения в игре на данный момент.

Пример использования:

"Эта тактика сейчас не в мете, ты ею не наберешь много побед, попробуй 4 – 4 – 2".

Экспа (от Expirience)

Здесь все просто, ведь это чаще всего означает очки, необходимые для повышения уровня персонажа.

Экспа в EA FC 24 / Фото EA

Пример употребления:

"Мне осталось еще 300 экспы до следующего уровня."

Рандом (Random)

Элемент или событие в игре, что определяется случайностью, без возможности точно предсказать результат.

Пример употребления:

"Мой оппонент получил все карты, которые ему были нужны! Рандом сегодня явно на его стороне!"

ГГ (GG – Good Game)

Проявление вежливости, которое особенно ценится. Выражение означает "хорошо сыграно". Считается хорошим тоном написать так оппонентам или товарищам по команде после завершения игры.

Пример употребления:

"Хоть вы сегодня и проиграли, но победа далась нам тяжело! ГГ!"

ГЛ ХФ (GL HF – Good Luck Have Fun)

Еще одна вежливая фраза, которая употребляется уже перед игрой. Непосредственно означает "удачи, хорошо развлечься".

Пример употребления:

"Сегодня мы зададим вам жару! ГЛ ХФ!"

Изи катка (Easy game)

Используется для описания легкого задания или матча.

Пример употребления:

"Он не смог забить мне ни одного гола, это была изи катка".

Крафт, крафтить (Crafting)

Так называют процесс создания новых предметов или снаряжения в игре.

Рецепты крафта в Minecraft / Фото Mojang

Пример употребления:

"Сейчас закончу крафт нового оружия и все оппоненты задрожат!"

Нерф, нерфить (Nerf)

Означает ослабление персонажа или предмета, который был слишком эффективным или нечестным.

Пример употребления:

"После последнего обновления мое любимое оружие понерфили, теперь я не попадаю из него, как раньше".

РП, ролплей (Roleplay)

Отыгрывание какого-то вымышленного персонажа в игре с использованием его характерных черт и поведения.

Пример употребления:

"Ролплею полицейского в GTA Online, поэтому останавливаю всех, кто превышает скорость."

Также интересно Выбрать невозможно: самые трудные решения в видеоиграх

Лурк, лурковать (Lurk)

Тактика или действие игроков, которая заключается в том, чтобы, спрятавшись, ждать удобного момента для атаки.

Пример употребления:

"Лурковал в лесу, а потом застал их врасплох."

Ачивмент, ачивка (Achievement)

Фактически означает награду, которую игрок получает за достижение определенных целей или выполнение задач в игре.

Пример употребления:

"Получил ачивку за 10 убийств подряд!"

Тильт, тильтануть (Tilt)

Эмоциональное состояние игрока, когда он попадает в фрустрацию после событий в игре.

Пример употребления:

"Проиграл три матча подряд, я в полном тильте".

Ульта, ультануть (Ultimate)

Самая сильная способность персонажа в игре, которую часто нужно накопить.

Пример употребления:

"Потерпите еще немного, я скоро ультану."