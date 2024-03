Один из лучших эксклюзивов для PlayStation наконец-то выйдет на ПК – зрелищный трейлер

Sony и студия Nixxes Software осчастливили пользователей ПК новостью о том, что один из лучших эксклюзивов с консолей PlayStation появится на ПК уже совсем скоро.

Эксклюзивный хит с PS4 и PS5 – Ghost of Tsushima официально выйдет на ПК.

Стоит внимания Сколько можно заработать благодаря видеоиграм: пять самых богатых киберспортсменов мира

Sony медленно, но уверенно завоевывает рынок ПК с помощью своих самых громких видеоигр и очередным эпизодом этого стало оправдание многолетних слухов о компьютерной версии хитового проекта от Sucker Punch.

Студия Nixxes Software, которая в прошлом уже портировала такие игры как Marvel's Spider-Man Remastered и Ratchet and Clank: Rift Apart, объявила, что уже в мае состоится релиз Ghost of Tsushima Director's Cut.

Анонс был подкреплен зрелищным трейлером, в котором главный герой рассказал свою историю об ожесточенной борьбе с монгольскими врагами.

Кроме того, в видео показали некоторые новые функции, которые будет включать ПК-версия проекта: разблокированную частоту кадров, различные графические настройки и пресеты и, конечно, возможность играть с помощью мыши и клавиатуры.

Трейлер Ghost of Tsushima Director's Cut – смотреть видео

В дополнение Ghost of Tsushima на ПК также будет иметь поддержку новейших технологий повышения производительности, например NVIDIA DLSS 3 или AMD FSR 3, чтобы обеспечить игрокам лучшее визуальное впечатление от игры.

Что касается содержимого, то в Director's Cut геймеров ждет все то, что есть в версии для PlayStation 5, включая дополнение Iki Island, многопользовательский режим Legends и все остальное.

Проект уже доступен для предварительного заказа в Steam или Epic Games Store по цене в 1699 гривен, а те, кто это сделает, получат доступ к премиальному контенту, например специальному коню или снаряжению.

, релиз Ghost of Tsushima Director's Cut состоится