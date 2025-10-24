Жуткий октябрь: самые интересные игровые события к Хэллоуину, которые не стоит пропускать
- В октябре многие популярные игры, такие как Call of Duty, Fortnite, Marvel Rivals, GTA Online и Overwatch 2, внедрили специальные хэллоуинские события с новыми режимами, персонажами и наградами.
- Эти события включают тематические обновления, такие как ночные варианты карт, новые персонажи, уникальные костюмы и специальные способности, которые будут продолжаться в течение всего октября и в начале ноября.
Октябрь принес с собой не только прохладную погоду, но и традиционный хэллоуинский сезон в мире видеоигр. Разработчики подготовили для игроков множество событий, посвященных западному празднику, который все больше пробирается и на наш рынок. Вас ждут новые игровые режимы, встречи с культовыми злодеями, уникальные косметические предметы и многое другое.
Какие сюрпризы подготовили разработчики в этом году?
Нынешний Хэллоуин обещает быть насыщенным на события во многих популярных играх – Call of Duty, Fortnite, Marvel Rivals, GTA Online, Overwatch 2 и других. Разработчики приложили немало усилий, чтобы удивить и напугать своих игроков. 24 Канал собрал лучшие события, которые точно не стоит пропустить.
Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone
В Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone еще с 9 октября продолжается событие "The Haunting 2025", начавшее шестой сезон. В игру добавили Хищника, куклу Чаки и Джейсона Вурхиза, главного злодея из фильмов "Пятница 13-е".
Карты Verdansk и Rebirth Island получили мрачные ночные версии, а для Black Ops 6 вышли три новые карты 6v6 и обновленная версия Nuketown под названием Boo-Town.
Позже в сезоне ожидается возвращение режимов Zombie Royale и Slasher Deathmatch.
Fortnite
Fortnite также не остался в стороне со своим ежегодным ивентом Fortnitemares, который продлится с 9 октября по 1 ноября. В игру вернулись тыквомет и бензопила, а на острове появилась тематическая зона певицы Doja Cat. Кроме того, к игре присоединились известные персонажи – Скуби-Ду, Призрачное лицо, Джейсон Вурхиз и Хагги Вагги из Poppy Playtime.
Marvel Rivals
- Поклонников Marvel Rivals порадует новый PvE-режим Marvel Zombies, который стартовал 23 октября.
- А уже 24 октября началось событие Voyage to Astonish с тыквенными костюмами.
- На сам Хэллоуин в игру добавят образы Человека-паука и Алой Ведьмы, вдохновленные комиксами о зомби.
Карточная игра Marvel Snap также празднует Хэллоуин сезоном Undead Horde, еженедельно предлагая игрокам новые варианты зомбированных героев.
GTA Online
В GTA Online в течение всего октября продолжаются "Halloween Haunts". Игроков ждут встречи с НЛО, автомобилями-призраками и возможность превращаться в животных. Еженедельно запускаются новые испытания, среди которых Beast vs. Slasher и Judgement Day, а финал события состоится 5 ноября.
Overwatch 2
Overwatch 2 запустил 19 сезон под названием "Haunted Masquerade", который продлится вплоть до 9 декабря. Главной новинкой стали магические маски, дающие героям специальные способности. В игру вернулись кооперативные режимы "Месть Джанкенштейна" и "Гнев невесты". Также были добавлены новые герои и карта.
Среди других заметных событий:
- Dead by Daylight проводит ивент "Haunted by Daylight" с 14 октября по 4 ноября с возвращением жуткого измерения Void Realm и новыми косметическими предметами.
- В Halo Infinite до 18 ноября продолжается "Operation: Halloween II" с возвращением любимого режима "Survive the Undead".
- Phasmophobia пугает игроков событием "Crimson Eye" до 31 октября, где призраки стали быстрее, а разум теряется легче.
- В Fallout 76 с 29 октября по 5 ноября возвращается "Mischief Night", где можно дебоширить и получать награды.
- Skate проводит свой первый хэллоуинский ивент "Skate-O-Ween" с 21 октября по 11 ноября, предлагая новые костюмы для скейтбордистов.
- Warframe до 3 ноября проводит событие "Nights of Naberus" с уникальными наградами.
- Red Dead Online предлагает тройные награды в режиме "All Hallows' Call to Arms" и возвращает Halloween Pass 2.