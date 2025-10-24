Жуткий октябрь: самые интересные игровые события к Хэллоуину, которые не стоит пропускать

Октябрь принес с собой не только прохладную погоду, но и традиционный хэллоуинский сезон в мире видеоигр. Разработчики подготовили для игроков множество событий, посвященных западному празднику, который все больше пробирается и на наш рынок. Вас ждут новые игровые режимы, встречи с культовыми злодеями, уникальные косметические предметы и многое другое.

Какие сюрпризы подготовили разработчики в этом году?

Нынешний Хэллоуин обещает быть насыщенным на события во многих популярных играх – Call of Duty, Fortnite, Marvel Rivals, GTA Online, Overwatch 2 и других. Разработчики приложили немало усилий, чтобы удивить и напугать своих игроков. 24 Канал собрал лучшие события, которые точно не стоит пропустить.

Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone

В Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone еще с 9 октября продолжается событие "The Haunting 2025", начавшее шестой сезон. В игру добавили Хищника, куклу Чаки и Джейсона Вурхиза, главного злодея из фильмов "Пятница 13-е".

Карты Verdansk и Rebirth Island получили мрачные ночные версии, а для Black Ops 6 вышли три новые карты 6v6 и обновленная версия Nuketown под названием Boo-Town.

Позже в сезоне ожидается возвращение режимов Zombie Royale и Slasher Deathmatch.

Fortnite

Fortnite также не остался в стороне со своим ежегодным ивентом Fortnitemares, который продлится с 9 октября по 1 ноября. В игру вернулись тыквомет и бензопила, а на острове появилась тематическая зона певицы Doja Cat. Кроме того, к игре присоединились известные персонажи – Скуби-Ду, Призрачное лицо, Джейсон Вурхиз и Хагги Вагги из Poppy Playtime.

Смотрите трейлер события Fortnitemares: видео

Marvel Rivals

Поклонников Marvel Rivals порадует новый PvE-режим Marvel Zombies, который стартовал 23 октября.

А уже 24 октября началось событие Voyage to Astonish с тыквенными костюмами.

На сам Хэллоуин в игру добавят образы Человека-паука и Алой Ведьмы, вдохновленные комиксами о зомби.

Карточная игра Marvel Snap также празднует Хэллоуин сезоном Undead Horde, еженедельно предлагая игрокам новые варианты зомбированных героев.

GTA Online

В GTA Online в течение всего октября продолжаются "Halloween Haunts". Игроков ждут встречи с НЛО, автомобилями-призраками и возможность превращаться в животных. Еженедельно запускаются новые испытания, среди которых Beast vs. Slasher и Judgement Day, а финал события состоится 5 ноября.

Overwatch 2

Overwatch 2 запустил 19 сезон под названием "Haunted Masquerade", который продлится вплоть до 9 декабря. Главной новинкой стали магические маски, дающие героям специальные способности. В игру вернулись кооперативные режимы "Месть Джанкенштейна" и "Гнев невесты". Также были добавлены новые герои и карта.

Среди других заметных событий: