Стример DrDoot, известный своими необычными прохождениями игр, завершил 100% прохождение метroidvanї Hollow Knight: Silksong. Он сделал это с помощью электрического саксофона вместо стандартного контроллера, что стало настоящим испытанием даже для опытных игроков.

Как это удалось это сделать?

Игрок DrDoot, ранее известный как DrDeComposing, прославился в сети благодаря прохождению таких сложных игр, как Elden Ring и трилогия Dark Souls, с помощью электрического саксофона. На этот раз его выбор пал на Hollow Knight: Silksong, которая вышла в начале сентября и удивила игроков высокой сложностью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Twitch-канал стримера.

Путешествие стримера к 100% прохождению и настоящей концовки игры завершилось 30 сентября. Всего на это ушло более 92 часов попыток.

Финальный стрим доступен на его Twitch-канале, а запись решающей битвы с финальным боссом опубликована на YouTube. Интересно, что последнего босса ему пришлось побеждать дважды – после первой победы игра вылетела, не сохранив прогресс.

Финальная битва – смотрите видео:

Тем временем другой ютубер, HuntHussle, также отличился, пройдя Silksong без получения урона. Однако он ограничился обычной концовкой, в отличие от DrDoot, который достиг стопроцентного результата.

Что известно о Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong – это долгожданное продолжение популярной метроидвании Hollow Knight от австралийской студии Team Cherry. Игра вышла 4 сентября на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass.

На этот раз игроки берут на себя роль принцессы-защитницы Горнет, знакомой по первой части. Она быстрее и ловчее молчаливого рыцаря из оригинала, что вносит изменения в игровой процесс, отмечается на странице игры в Steam.

Одной из ключевых особенностей Silksong стала ее высокая сложность, которая бросает вызов даже ветеранам первой части. Разработчики из Team Cherry сознательно пошли на этот шаг. Игра предлагает игрокам исследовать новое королевство, а для полного прохождения необходимо достичь 100% прогресса и получить истинную концовку, что является значительным испытанием.