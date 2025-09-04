Миллионы геймеров празднуют, ведь Hollow Knight: Silksong наконец-то вышла! Релиз 4 сентября вызвал такой невероятный ажиотаж, что цифровые магазины, включая Steam, PlayStation Store и Xbox, не выдержали наплыва игроков, что привело к сбоям сбоями сбоями. Несмотря на технические проблемы, игра уже установила первый рекорд.

Hollow Knight: Silksong, которую разрабатывали более шести лет, стала самой желанной игрой в Steam еще до своего выхода. Когда 4 сентября состоялся релиз, огромное количество игроков одновременно бросилась покупать и загружать новинку, рассказывает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Это привело к сбоям на многих платформах: страница игры в Steam в первые часы после запуска выдавала ошибку, а пользователи также сообщали о проблемах с покупкой в Nintendo eShop, PlayStation Store и на консолях Xbox.



Проблемы возникли даже в магазине Nintendo / Фото IGN

Интересно, что даже подписчики Game Pass, где игра доступна с первого дня, имели трудности с загрузкой.

Несмотря на эти проблемы, некоторым игрокам все же удалось получить доступ к игре. На момент публикации новости количество одновременных игроков в Silksong на платформе Valve перевалило за полмиллиона.



Успех Hollow Knight: Silksong неоспорим / Фото 24 Канала

Для сравнения, пиковый онлайн оригинальной Hollow Knight составлял 72916 игроков. Таким образом, сиквел уже побил один из рекордов своего предшественника.

Игра вышла на ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Ее стоимость составляет 20 долларов, а размер – 7,62 ГБ. Вместе с релизом игрокам стал доступен список из 52 достижений и 53 трофеев.

Интересные факты о Hollow Knight: Silksong

Разработчики из Team Cherry потратили на игру более шести лет, однако настоящей причиной задержки игры они поделились лишь недавно. Игроки предполагали, что задержки связаны с проблемами в разработке, однако оказалось, что создатели игры просто получали много удовольствия от процесса, поскольку вкладывали в ню всех себя.

В ожидании релиза геймеры не могли справиться с собой и вернулись к оригинальной игре, поэтому онлайн Hollow Knight резко подскочил побив несколько рекордов.