Илон Маск снова привлекает внимание к своим амбициозным проектам в сфере искусственного интеллекта. На этот раз его компания xAI планирует совершить прорыв в новой для себя отрасли - разработке видеоигр. Миллиардер пообещал выпустить полноценную игру, полностью созданную ИИ, уже в ближайшее время, что вызвало активные обсуждения в игровом сообществе и среди экспертов.

Насколько реалистичным является создание игры с помощью ИИ?

Илон Маск заявил, что его компания xAI, известная прежде всего благодаря чат-боту Grok, выпустит "замечательную" видеоигру, полностью сгенерированную искусственным интеллектом, к концу 2026 года. Этот анонс, сделанный на платформе X, свидетельствует о серьезных намерениях компании выйти на рынок интерактивных развлечений, пишет 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

Для достижения этой цели xAI уже начала активно привлекать специалистов. Компания нанимает "репетиторов по видеоиграм", предлагая им зарплату до 100 долларов в час. Их задача – обучать модель Grok основам геймдизайна, созданию сюжетов, игровой механике и другим аспектам, которые делают игру увлекательной.

Несмотря на амбициозность заявления, идея создания полноценной игры исключительно силами ИИ вызывает скепсис у многих экспертов. Хотя искусственный интеллект уже используется в игровой индустрии для ускорения работы разработчиков, например, для генерации диалогов или окружения, он пока выступает вспомогательным инструментом, а не полноценным создателем. ИИ часто ошибается, поэтому вмешательство человека все равно необходимо.

Брайан Катанзаро, вице-президент по исследованиям глубокого обучения в NVIDIA, еще несколько лет назад высказывал сомнения, что ИИ сможет просто по текстовому описанию создать игру уровня Cyberpunk 2077. Реакция игрового сообщества на анонс Маска также неоднозначна: от заинтересованности до откровенной насмешки. Руководитель издательства Larian Studios, выпустившего Baldur's Gate 3, отметил, что ИИ может быть полезным инструментом, но не заменит творческого видения и лидерства, которые являются ключевыми для создания успешных проектов, пишет GamesRadar.

Стоит отметить, что планы Маска не ограничиваются играми. Он также заявил, что до конца 2026 года Grok сможет создать "пригодный для просмотра" фильм, а уже в 2027 году – "действительно хорошее кино". Это подчеркивает его уверенность в быстром прогрессе технологий генеративного ИИ.

Другая сторона медали: как люди относятся к использованию генеративного ИИ в играх и фильмах?

Отношение пользователей в социальных сетях к использованию генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в играх и фильмах неоднозначно и вызывает оживленные дискуссии. Мнения разделились на два основных лагеря: одни видят в технологии инструмент для инноваций, а другие – угрозу для творческих профессий и качества контента.

Многие пользователи и разработчики с оптимизмом смотрят на интеграцию генеративного ИИ, отмечая его потенциал в таких сферах:

Повышение креативности и эффективности . ИИ-инструменты могут автоматизировать рутинные задачи, позволяя сценаристам, дизайнерам и художникам сосредоточиться на более творческих аспектах. Например, компания Ubisoft использует инструмент Ghostwriter, который генерирует черновые варианты диалогов для неигровых персонажей (NPC), позволяя авторам уделять больше внимания сюжету и эмоциям.

. ИИ-инструменты могут автоматизировать рутинные задачи, позволяя сценаристам, дизайнерам и художникам сосредоточиться на более творческих аспектах. Например, компания Ubisoft использует инструмент Ghostwriter, который генерирует черновые варианты диалогов для неигровых персонажей (NPC), позволяя авторам уделять больше внимания сюжету и эмоциям. Ускорение разработки . Технологии ИИ способны значительно ускорить производственные процессы. Некоторые представители индустрии, например Netflix, считают, что это может вернуть времена быстрых и частых релизов, как в 1990-х годах.

. Технологии ИИ способны значительно ускорить производственные процессы. Некоторые представители индустрии, например Netflix, считают, что это может вернуть времена быстрых и частых релизов, как в 1990-х годах. Улучшение графики и анимации . Искусственный интеллект уже применяется для улучшения визуальной составляющей игр. Например, в Mass Effect: Legendary Edition с помощью ИИ было повышено разрешение текстур, а в играх Hitman и The Last of Us Part Two использована технология для создания более реалистичных анимаций персонажей.

. Искусственный интеллект уже применяется для улучшения визуальной составляющей игр. Например, в Mass Effect: Legendary Edition с помощью ИИ было повышено разрешение текстур, а в играх Hitman и The Last of Us Part Two использована технология для создания более реалистичных анимаций персонажей. Создание нового контента. Генеративный ИИ открывает возможности для создания уникального и персонализированного контента прямо во время игры, включая бесконечные игровые миры, музыкальные композиции и реалистичные звуковые эффекты. Проект Google Genie даже продемонстрировал, как ИИ может создавать игры с нуля на основе простых описаний.

В то же время значительная часть аудитории выражает беспокойство относительно последствий внедрения генеративного ИИ:

Угроза для рабочих мест . Основное опасение заключается в том, что ИИ может заменить людей – художников, сценаристов, аниматоров и других специалистов, что приведет к сокращению рабочих мест в креативных индустриях.

. Основное опасение заключается в том, что ИИ может заменить людей – художников, сценаристов, аниматоров и других специалистов, что приведет к сокращению рабочих мест в креативных индустриях. Проблемы с качеством . В социальных сетях часто критикуют плохую реализацию ИИ в играх, особенно поведение NPC, которое разрушает атмосферу. Существуют тысячи видеороликов из игр, например Starfield и Cyberpunk, где демонстрируются ошибки искусственного интеллекта.

. В социальных сетях часто критикуют плохую реализацию ИИ в играх, особенно поведение NPC, которое разрушает атмосферу. Существуют тысячи видеороликов из игр, например Starfield и Cyberpunk, где демонстрируются ошибки искусственного интеллекта. Проблемы с оригинальностью . Существует опасения, что ИИ может непреднамеренно копировать элементы из имеющихся произведений, на которых он учился, что ставит под сомнение оригинальность контента. Из-за этого некоторые компании, например Nintendo, относятся к технологии с осторожностью.

. Существует опасения, что ИИ может непреднамеренно копировать элементы из имеющихся произведений, на которых он учился, что ставит под сомнение оригинальность контента. Из-за этого некоторые компании, например Nintendo, относятся к технологии с осторожностью. Технические сложности. Для работы мощных моделей ИИ нужны значительные вычислительные ресурсы, что может сделать разработку дороже и требовательнее к аппаратному обеспечению игроков.

Несмотря на споры, крупные компании, такие как Netflix, Microsoft и EA, уже активно внедряют генеративный ИИ в свои процессы разработки, что свидетельствует о необратимости этого тренда в индустрии развлечений.