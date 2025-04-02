InZOI только вышла, а уже получила свой первый мод для взрослых, который устраняет цензуру

Новая игра InZOI пока что доступна лишь в тестовом режиме, но уже оказалась в центре внимания. Она обрела большую популярность в первые же минуты после запуска в Steam и хорошие отзывы от первых игроков. Поскольку она является прямым конкурентом The Sims, неудивительно, что и для этой новинки также начали делать модификации.

Мод для взрослых появляется одним из первых

Если вы когда-то играли в The Sims и скачивали дополнительный контент, то, вероятно, рано или поздно должны были наткнуться на специальные модификации, которые позволяют игрокам раздевать персонажей и при этом полностью игнорировать цензуру, которая обычно закрывает пикселями все обнаженные места. Такие моды также часто добавляют различный контент, вроде откровенных костюмов, секс-игрушек, предметов интерьера и видео для экранов игровых телевизоров. Хотя InZOI существует всего 6 дней, для игры уже вышел аналогичный мод от TURBODRIVER, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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В отличие от The Sims, где интимные сцены изображены очень условно и не показывают все слишком подробно, Inzoi позиционируется как реалистичный симулятор жизни, поэтому демонстрирует интимные моменты ваших персонажей немного более открыто, хотя и так же скрывает главное. Однако, с появлением этого мода, игра приобретает совсем другой характер.

Мод, созданный пользователем TURBODRIVER, известным по WickedWhims для The Sims, предлагает игрокам полную свободу действий в виртуальном мире Inzoi. Благодаря отсутствию защиты Deunvo, мод позволяет изменять анимацию и взаимодействие между персонажами, делая их более реалистичными и откровенными.

На официальном сайте мода размещено простые инструкции для его установки – всего четыре этапа, которые являются очень простыми. Но для этого вам понадобится установка специальной программы "inZOI Mod Enabler", которую предлагают скачать с сайта NexusMods.

Вот все, что обещает модификация на этом этапе своего развития:

Полностью анимированный и интерактивный секс . Ложитесь на кровать, диван, пол или где угодно, где вам заблагорассудится, и занимайтесь сексом с кем заблагорассудится. Наслаждайтесь различными анимациями от постоянно растущего количества авторов. Все процессы полностью контролируемые: приглашайте, присоединяйтесь, меняйтесь местами, двигайтесь, раздевайтесь и выполняйте много других действий в процессе.

. Ложитесь на кровать, диван, пол или где угодно, где вам заблагорассудится, и занимайтесь сексом с кем заблагорассудится. Наслаждайтесь различными анимациями от постоянно растущего количества авторов. Все процессы полностью контролируемые: приглашайте, присоединяйтесь, меняйтесь местами, двигайтесь, раздевайтесь и выполняйте много других действий в процессе. Полностью детализированные компьютерные модели тел. Можно раздеть персонажа до белья или полностью. Это доступно в любой момент и без цензуры.

Специальные и технические возможности, настройки и функции. Гибкие настройки, которые вам могут быть знакомы по The Sims, здесь также присутствуют.

Напомним, окончательной даты релиза inZOI пока что нет, но разработчики уже объявили системные требования. Игра предназначена на достаточно продвинутых компьютеров, поскольку разрабатывалась на Unreal Engine 5.