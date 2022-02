Это было только начало: журналисты намекают на новые масштабные соглашения в игровой индустрии

Представители игровой индустрии намекают, что в 2022 году состоится еще несколько масштабных соглашений. Согласно их данным, о некоторых могут объявить уже в ближайшее время.

Для истории игровой индустрии январь 2022 года стал одним из самых знаковых. А все потому, что именно в прошлом месяце было объявлено о трех самых дорогих сделках: Take-Two и Zynga, Microsoft и Activision Blizzard, Sony и Bungie.

К теме Конкуренция с Microsoft и цена в 3,6 миллиарда долларов: все о соглашении Sony и Bungie

Интересно, что согласно данным сразу нескольких известных лиц, это было только начало. Такой информацией первым поделился бывший редактор портала PC Gamer Гэри Уитта. Две недели назад он написал, что соглашение между Microsoft и Activision Blizzard – это точно не самое главное событие года в игровой индустрии. Конкретизировать он не стал, поэтому большинство пользователей достаточно скептически отнеслись к его информации.

Правда, уже после приобретения Bungie о подобном заговорили и другие представители игровой индустрии. Например, организатор премии The Game Awards Джефф Кили написал, что сейчас на финальной стадии переговоров находится сразу несколько масштабных соглашений. Конкретизировать он также не стал, но добавил, что такую информацию получил из нескольких источников.

Кажется, подобными данными владеет и известный журналист Джефф Грабб. Во время последней своей трансляции он сказал, что уже скоро могут объявить о новом масштабном соглашении, а также добавил фразу "It Takes Two To Tango". Отметим, что ее обычно используют как фразеологизм, означающий, что для достижения определенной цели требуется взаимодействие между всеми участниками.

Но геймеры сразу же предположили, что таким образом он намекает на известную компанию Take-Two или популярную видеоигру It Takes Two. Стоит отметить, что эти два предположения журналист уже опроверг, правда, на этом поклонники игр не остановились.

Они обнаружили, что в видеоигре Resident Evil 5 есть достижение, которое называется "It Takes Two To Tango". Поэтому сейчас геймеры предполагают, что Джефф Грабб намекал на компанию Capcom. Добавим, что последнее предположение он пока не опровергал.

Это может вас заинтересовать – Microsoft идет в Мета, Вести Глобалайз: видео