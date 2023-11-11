Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх

Видеоигры давно стали частью современного искусства. Поэтому неудивительно, что в них все чаще фигурируют известные актеры, иногда становящиеся знаковыми персонажами для геймерского сообщества.

С развитием индустрии видеоигр и ростом их популярности многие звезды, ранее известные исключительно благодаря кино или сериалам, получили новый способ выражения своего таланта. 24 Канал вместе с партнером PIN-UP Украина расскажет вам о 6 мастерах актерского дела, которые не только появлялись в разных видеоиграх, но и смогли завоевать любовь многих геймеров.

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Норман Ридус

Дэрилла Диксона из мегапопулярного сериала The Walking Dead хорошо знают и в мире видеоигр. Сначала он появился в демо хоррора PT, которое, пожалуй, самое известное в истории игровой индустрии.

Ридус в Death Stranding / Фото Kojima Productions

Хотя тому проекту не суждено было стать полноценной игрой из-за ссоры Konami с разработчиком Хидео Кодзимой, Ридусу понравилось сотрудничество с японским гением и он охотно сыграл главную роль в его следующей работе – Death Stranding.

Киану Ривз

Побачити улюбленого кіноактора у відеогрі – неабияке задоволення. Та не менше емоцій можна отримати завдякиЦе легальне онлайн-казино додасть азарту завдяки рулетці чи слотам, допоможе випробувати покерні стратегії у Техаському Холдемі, або ж подарує новий досвід у небанальних іграх, як-от рамі.

Это имя неразрывно связано с культовыми фильмами "Матрица", "Константин: Обладатель тьмы" и "Джон Вик".

Киану Ривз – один из самых известных актеров Голливуда. Он снискал популярность и среди геймеров, ведь появлялся в видеоиграх еще с очень давних пор, исполняя роли в адаптациях приключений его героев – Нео и Джона Константина.

Ривз в роли мятежника Найт-Сити / Фото CDPR

Совершенно нового для себя персонажа Ривз сыграл уже в Cyberpunk 2077, где он блестяще воплотил мятежника Джонни Сильверхенда и получил за эту актерскую работу множество положительных отзывов.

Майкл Мандо

Этот актер, пожалуй, наиболее известен своей ролью Начо Варги в сериале "Лучше позвоните Солу".

Кроме этого, он сыграл одного из самых культовых злодеев в мире видеоигр – бешеного Вааса Монтенегро из Far Cry 3.

Гениальный Ваас в исполнении Мандо: смотреть видео

Мастерство Мандо навсегда осталось в памяти игроков, хотя бы раз запускавших проект Ubisoft.

Эллиот Пейдж

Канадский актер-трансгендер Эллиот Пейдж, до смены пола известный как Эллен Пейдж, является звездой нескольких фильмов из серии "Люди Икс" и сериала "Академия Амбрелла".

Он также получил главную роль в видеоигре Beyond: Two Souls. Там актер блестяще сыграл девушку Джоди, неожиданно получившую сверхъестественные способности.

Персонаж Пейджа в игре / Фото Quantic Dream

Проект получил высокие оценки, и в большинстве своем в нем хвалили именно сюжет и игру Пейджа, что подчеркнуло важность актерской работы в современных видеоиграх.

Рами Малек

Актер Рами Малек, получивший "Оскар" за роль Фредди Меркьюри, известен также благодаря сериалу "Мистер Робот". Кроме того, он подарил свой голос и лицо одному из персонажей хоррора Until Dawn 2015 года выпуска.

Игра сразу позиционировалась как интерактивное кино, поэтому Рами был в проекте, как рыба в воде. Он с легкостью справился с поставленной задачей, подарив геймерам одного из самых загадочных и интересных героев.

Рами Малек в Until Dawn / Фото Supermassive Games

Виллем Дефо

Виллем Дефо за свою длинную голливудскую карьеру сыграл в таком количестве лент, что лучше и не начинать их перечислять. В то же время актер активно приобщался к созданию проектов и в гейм-индустрии.

Дефо в игре / Фото Quantic Dream

Кроме нескольких озвучек Нормана Озборна для видеоигр о Человеке-пауке, актер засветился в довольно интересной роли в той же Beyond: Two Souls, став украшением проекта на уровне с Эллиотом Пейджем.