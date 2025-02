В Kingdom Come: Deliverance 2 нашли пасхалку, намекающую на Elden Ring

Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла и захватила пользователей по всему миру. Положительные отзывы привлекают все больше игроков, а продажи перевалили за миллион копий. В сети уже можно найти первые стримы с прохождением и материалы с гайдами и интересными моментами. Один такой нашел пользователь Reddit. Пасхалка намекает нам на еще один хит под названием Elden Ring.

Первая пасхалка Kingdom Come: Deliverance 2

Пользователь с никнеймом szpitalosw опубликовал скриншот одного из моментов своего собственного прохождения на котором можно увидеть скелет с кувшином на голове. При этом он спрашивает, или это намек на Elden Ring. Точнее не на саму игру, а на стримера, известного как "Let me solo her", который ведет прямые эфиры, играя в Elden Ring. Но он не просто играет, а делает это, не имея на себе ничего, кроме кувшина на голове и двух мечей. Это поднимает сложность и без того тяжелой игры до небес, но притягивает тысячи зрителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение автора на Reddit.

Останки с кувшином на голове лежат на юго-западе региона Троски. Их можно легко пропустить, если не изучать карту придирчиво, как это сделал szpitalosw. Сначала игрок не был уверен, действительно ли это то, о чем он подумал, а потому он решил обратиться к другим игрокам с просьбой поделиться своими мыслями.

В одном из ответов ему сказали: "Если бы рядом с ним лежали два меча, это было бы точно".

Но оказывается, возле этих останков действительно изначально лежали два меча, но szpitalosw действовал быстрее, чем дошёл до мысли о возможном намёке на Let me solo her, а потому успел подобрать оружие ещё до того, как сделал скриншот.

Я поднял оба, прежде чем понял, что это он,

– говорит szpitalosw.



Пасхалка, что намекает на стримера Let me solo her, который играет в Elden Ring / Скриншот szpitalosw

Стоит отметить, что предыдущая часть была полна подобных пасхалок и намеков, поэтому ничего удивительного, что они снова здесь. Кроме того, разработчики ранее заявляли, что Kingdom Come: Deliverance 2 была создана, чтобы ощущаться духовным наследником двух других классических игр, Morrowind и Oblivion. Поэтому, вероятно, игрокам следует ожидать немало намеков и на эти две игры.

Где найти

Если вы играете в Kingdom Come: Deliverance 2, вы также можете отыскать остатки Let Me Solo Her и два его меча. Для этого смотрите карту ниже, которую предоставил сам szpitalosw.



Где найти пасхалку в Kingdom Come: Deliverance 2 / Скриншот szpitalosw