Китайская пародия на российскую игру бьет рекорды в Steam

В Steam состоялся релиз нового extraction-шутера от китайских разработчиков из Team Soda. Игра не скрывает того, что является пародией на российский проект, но несмотря на это стала рекордно успешной.

Новая видеоигра под названием Escape from Duckov, вдохновленная Escape from Tarkov, захватила Steam, быстро став одной из самых популярных игр на платформе по состоянию на сейчас, сообщает 24 Канал.

Больше, чем пародия?

16 октября китайская студия Team Soda представила собственный экстракшн-шутер, в забавном сеттинге.

В нем игрокам предлагают взять под контроль вооруженную утку с военным воспитанием и отправиться на опасные миссии чтобы исследовать локации, побеждать врагов, собирать "лут" и успешно вернуться с ним на базу.

В общем, стандартная для жанра формула была несколько приправлена элементами строительства той самой базы и миссиями кампании, которые обещают около 50 часов контента.

Важно отметить, что игра является однопользовательской и разработчики уже объявили, что не планируют добавлять к ней мультиплеер или кооператив.

Возможно, этого и не нужно, ведь продажи Escape from Duckov превысили 1 миллион экземпляров всего за неделю после релиза, как сообщили сами Team Soda в X.

Вместе с тем, пиковое количество игроков проекта в Steam достигло отметки в более 255 тысяч пользователей (по данным SteamDB), что является рекордом для жанра extraction-шутеров на платформе.

К примеру, согласно информации PCGamesN, Escape of Tarkov имел рекорд в около 200 тысяч одновременных игроков еще в мае 2020 года.

В дополнение игра имеет исключительно положительные рецензии, а 96% отзывов геймеров положительные. Сейчас Escape from Duckov продается в Steam со скидкой в 12% и стоит 470 гривен.