Эта игровая клавиатура, всколыхнувшая внимание пользователей, предназначена не для рук

Китайский бренд Varmilo, который специализируется на механических клавиатурах, презентовал необычный аксессуар для геймеров. Новинка представляет собой клавиатуру, рассчитанную на управление ногами - устройство размещается на полу, а кнопки нажимаются стопами. Девайс уже доступен для предварительного заказа в нескольких конфигурациях

Как работает клавиатура для ног?

Принцип работы у устройства достаточно прост – это дополнительные клавиши, которые можно назначить на любые действия в играх. Геймеры могут закрепить за ними навыки или команды, освободив руки для других задач. Разработчики утверждают, что устройство подходит для файтингов, шутеров и гоночных симуляторов, пишет 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Смотрите также Умерла золотая рыбка, победившая Малению в Elden Ring

Сейчас клавиатура доступна в трех версиях на официальном сайте производителя Varmilo.

Базовая модель на три кнопки стоит около 50 долларов благодаря действующей скидке – она имеет левую, правую и центральную клавиши.

Более дорогие варианты предлагают четыре кнопки в одинарной или двойной конфигурации.



Модельный ряд насчитывает три клавиатуры для ног / Скриншот 24 Канала

Устройство, как отмечает производитель, напечатано на 3D-принтере и оборудовано переключателями Cherry MX Silent Black и ABS-клавишами.

Во избежание случайных нажатий, кнопки имеют точку активации 1,5 миллиметра и полный ход 3,5 миллиметра. Для срабатывания требуется начальное усилие 60 граммов, а для полного нажатия – 85 граммов.

Подключение, вес и батарея

Клавиатура поддерживает три типа подключения: Bluetooth 5.0, беспроводное соединение на частоте 2,4 гигагерца и проводное. Пользователи могут одновременно подключить до пяти устройств и переключаться между ними с помощью физического переключателя на корпусе.

Все модели имеют вес более килограмма. Хотя это может показаться, будто это слишком много, это может быть преимуществом, ведь тяжелое устройство меньше сдвигаться под ногами во время напряженных матчей.

Наконец, клавиатуры имеют встроенную батарею на 2500 миллиампер-часов, но неизвестно, как долго этого хватает, поскольку производитель пока не раскрыл показатели энергопотребления.