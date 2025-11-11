Dota 2 получила неожиданный кроссовер с Monster Hunter

Valve и Capcom приготовили для поклонников своих игр грандиозный сюрприз. Популярная MOBA Dota 2 получит масштабное обновление, посвященное культовой серии Monster Hunter. Это неожиданное сотрудничество принесет в мир игры множество нового контента, включая уникальные предметы, питомцев и даже новую механику охоты на героев.

Что ждет игроков в этом странном кроссовере?

Коллаборация Dota 2 и Monster Hunter, которая продлится три месяца, предлагает игрокам как бесплатный, так и платный контент. Основой обновления стали шесть эксклюзивных наборов предметов, вдохновленных броней из Monster Hunter, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Valve.

Чтобы получить базовые версии этих сетов, игрокам не придется тратить деньги – достаточно будет участвовать в специальных "охотах на героев" и собирать материалы для крафта, подобно тому, как это происходит в играх серии Monster Hunter. Каждый набор брони будет иметь три альтернативные версии, которые также можно будет создать самостоятельно.

Для отслеживания прогресса и изучения историй, связанных с ивентом, в игру добавят специальный "Атлас Героев".

Кроме того, в игре появятся очаровательные спутники из мира Monster Hunter. Игроки смогут завести себе питомца Пуги (Poogie), который будет мило проводить время на базе, а также получить курьера Палико (Palico). Для обоих этих компаньонов также можно будет создавать уникальные скины.

Короткий тизер кроссовера: видео

За что придется платить?

Для тех, кто готов поддержать разработчиков финансово, предусмотрен специальный набор "Expedition Pack", пишет Esports Insider. Его владельцы получат еще больше эксклюзивного контента. Самым интересным является возможность превратить некоторых героев Dota 2 в монстров. Например, Dragon Knight сможет примерить на себя облик знаменитого Раталоса (Rathalos), а Beastmaster превратится в Буллфанго (Bullfango).

Дополнительно платный набор содержит музыкальную тему из Monster Hunter, сезонную коллекцию эмодзи-спреев и набор материалов для крафта, что ускорит создание предметов.

Владельцы "Expedition Pack" также получат доступ к созданию уникальных вариантов наборов для героев, Пуги и Палико с эксклюзивными визуальными эффектами.

