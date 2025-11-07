Стало известно, где состоится главный турнир по League of Legends в 2026 году

Компания Riot Games раскрыла долгожданную информацию о месте проведения своего турнира по League of Legends в 2026 году. Главное событие года, Чемпионат мира, снова состоится в Северной Америке, что стало приятной новостью для фанатов региона, которые ждали возвращения турнира после последнего проведения в 2022 году.

Какие города будут принимать главное киберспортивное событие года?

Турнир Worlds 2026 пройдет в Соединенных Штатах Америки, охватив только два города. Основные матчи состоятся в городе Аллен, штат Техас, а гранд-финал будет принимать Нью-Йорк, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Такой формат из двух городов является более концентрированным по сравнению с предыдущим североамериканским чемпионатом 2022 года, когда игры проходили в четырех разных локациях, включая Мехико, Нью-Йорк, Атланту и Сан-Франциско.

Кроме Worlds, Riot Games также анонсировала места для других важных международных ивентов 2026 года. Сезон начнется с турнира First Stand, который состоится в Сан-Паулу, Бразилия. Это будет первый международный турнир высокого уровня в Бразилии со времен Mid-Season Invitational (MSI) 2017 года. В свою очередь, MSI 2026 года будет принимать город Тэджон в Южной Корее.

Вместе с анонсом локаций разработчики сообщили и об изменениях в формате First Stand, пишет Esports-news. Количество команд-участниц будет увеличено. Два дополнительных слота получат команды, занявшие вторые места в LCK (корейская лига) и LPL (китайская лига). Хотя пока эти места закреплены за азиатскими регионами, Riot Games не исключает возможности пересмотра этого распределения в будущем.

Что дальше?

Также были кратко озвучены планы на 2027 год: First Stand пройдет в Юго-Восточной Азии, MSI – в Европе, а Чемпионат мира снова вернется в Корею.

Эти анонсы, сделаны заранее, позволяют фанатам и командам лучше планировать свои поездки и участие в глобальных киберспортивных событиях. Очевидно, что каких-то деталей относительно форматов или чего-либо другого еще нет. Информация начнет появляться ближе к началу турниров.

