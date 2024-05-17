Коротко, но метко: 5 замечательных игр, которые можно пройти за несколько часов

В современном мире жизнь бурлит быстро, а время – самая большая роскошь. Поэтому, когда речь идет о видеоиграх, часто геймеры ищут хорошее приключение на несколько часов, которое не затянет их на долгие дни или ночи перед экраном.

24 Канал вместе с PIN-UP Ukraine предлагают список из пяти замечательных игр, которые являются признанными шедеврами индустрии и не требуют много свободного времени.

Важно PIN-UP Foundation поддержал строительство нового центра "Мама и младенец" для тяжелобольных детей

Firewatch

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Постер игры / Фото Panic Inc.

Дата выхода: 9 февраля 2016 года

9 февраля 2016 года Платформы: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One Среднее время прохождения: 4 часа (здесь и далее по данным портала howlongtobeat.com)

В этом атмосферном и живописном приключении игрокам предлагают примерить на себя роль лесничего, который отправляется на патрулирование заповедными землями штата Вайоминг. На первый взгляд, это рутинный рабочий день, но он превращается в расследование жуткой тайны, полной интересных сюжетных поворотов и крутых головоломок.

Трейлер проекта – смотреть видео

Journey

Постер Journey / Фото Thatgamecompany

Дата выхода: 13 марта 2012 года

13 марта 2012 года Платформы: ПК, PlayStation 3, PlayStation 4 и мобильные устройства

ПК, PlayStation 3, PlayStation 4 и мобильные устройства Среднее время прохождения: 2 часа

Это магическое приключение от студии Thatgamecompany перенесет в увлекательный песчаный мир, где геймеры, путешествуя по дюнам, будут разгадывать тайны и взаимодействовать с другими игроками.

Отдельной похвалы заслуживает удивительный саундтрек проекта, от которого мурашки по коже.

Трейлер игры – посмотрите видео

Inside

Обложка жуткой игры / Фото PlayDead

Дата выхода: 29 июня 2016 года

29 июня 2016 года Платформы: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильные устройства

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильные устройства Среднее время прохождения: 3,5 часа

Увлекательная и атмосферная игра с глубоким и окутанным тайнами сюжетом от создателей Limbo точно заинтересует геймеров, ведь каждый шаг в ее темном мире – это новая загадка.

What Remains of Edith Finch

Обложка игры / Фото Giant Sparrow

Дата выхода: 29 июня 2016 года

29 июня 2016 года Платформы: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильные устройства

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильные устройства Среднее время прохождения: 2 часа

Еще одной игрой, которая поражает своей загадочностью, является проект от Giant Sparrow. Интерактивное детективное приключение предлагает игроку окунуться в историю семьи Финч и разгадать темные тайны их проклятия.

Трейлер игры – смотреть видео

The Stanley Parable

Обложка игры / Фото Дэйви Вредена

Дата выхода: 17 октября июня 2013 года

17 октября июня 2013 года Платформы: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильные устройства

ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильные устройства Среднее время прохождения: 1,5 часа

Напоследок разбавим мрачную атмосферу предыдущих проектов чем-то нестандартным и уникальным.

Речь о проекте от Дейви Вредена, который дает геймерам под контроль обычного работягу Стэнли, работающего в очень необычном офисе. Удивительные и парадоксальные головоломки с фирменным, иногда несколько абсурдным юмором автора проекта делают эту игру одним из лучших инди-проектов в истории индустрии.