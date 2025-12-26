Как изменился шутер Marathon: разработчики показали новую версию игры

Студия Bungie продемонстрировала существенные визуальные изменения в своем предстоящем научно-фантастическом шутере Marathon. После неоднозначных отзывов на весеннее альфа-тестирование разработчики переработали графику, сделав ее более мрачной и качественной.

Короткий ролик сравнивает раннюю версию с актуальной сборкой, которую планируют выпустить на рынок уже весной 2026 года, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Бывший разработчик Rockstar заявил, что уверен в цене GTA 6

Какие изменения подготовили разработчики для фанатов?

Компания Bungie, входящая в состав Sony Interactive Entertainment, опубликовала 16-секундное видео со сравнением идентичных игровых сцен. Потребность в изменениях возникла после весенней "альфы", которая получила смешанные отзывы из-за визуального стиля и сопровождалась скандалом с заимствованием художественных элементов.

Из-за этих факторов релиз игры перенесли с сентября на более поздний срок, а авторы сосредоточились на улучшении атмосферы и детализации изображения.

Игроки восприняли обновление по-разному: некоторые пользователи отмечают, что проект теперь выглядит как совсем другая игра, тогда как часть аудитории все еще считает первоначальный вид лучшим.

Обновленная графика Marathon – смотрите видео:

Marathon Научно-фантастический PvP-шутер, где игроки становятся кибернетическими наемниками, или "бегунами". Сюжет разворачивается на заброшенной колонии Тау Кита IV, где участники объединяются в группы по три человека. В каждой сессии участвуют 18 человек, которые соревнуются между собой и против искусственного интеллекта.

Официальный старт продаж запланирован на март 2026 года для платформ PC (Steam), PS5 и Xbox Series X/S по цене 40 долларов. Перед выходом финальной версии разработчики собираются провести открытое бета-тестирование.