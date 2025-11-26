Киберспортивный кризис в Marvel Rivals: почему крупнейшие команды покидают новую дисциплину

Похоже, что амбициозная киберспортивная экосистема нового геройского шутера Marvel Rivals начинает трещать по швам еще до того, как успела достичь настоящего успеха. Хотя на старте игра показала значительную популярность и отличные перспективы, крупные организации одна за другой объявляют о приостановлении своей деятельности в дисциплине.

Почему топ-организации убегают с арены?

Последние новости всколыхнули сообщество: известная организация Envy стала уже третьим крупным клубом, который официально заявил о выходе из киберспортивной дисциплины Marvel Rivals. Это решение было принято лишь через несколько недель после аналогичного демарша со стороны другого гиганта – Sentinels. Тенденция выглядит угрожающей, ведь речь идет не о командах-однодневках, а о столпах индустрии, которые обычно тщательно планируют свои инвестиции, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Основной причиной, которую озвучивают представители клубов, является отсутствие устойчивой финансовой модели. Например, менеджмент Sentinels, комментируя свое решение в начале ноября 2025 года, прямо указал на отсутствие "командных стимулов". Несмотря на то, что NetEase, разработчик игры, выделил солидный призовой фонд в размере 3 миллионов долларов для первого сезона, этого оказалось недостаточно для покрытия операционных расходов организаций.

В мире современного киберспорта команды привыкли к партнерским программам, где разработчики делятся доходами от продажи внутриигровых предметов (скинов, стикеров) или предоставляют прямые субсидии для поддержания стабильности экосистемы. В Marvel Rivals такой системы пока не существует.

Как отметила одна из бывших игроков Sentinels, сцена превратилась в "финансовую черную дыру", где расходы на содержание состава и персонала значительно превышают потенциальные доходы, даже при условии побед на турнирах.

Команда Envy, хотя и опубликовала официальное заявление в своем твиттере, не назвала причин такого решения.

Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем наши соревновательные операции в Marvel Rivals. Мы невероятно гордимся усилиями и страстью, которые наш состав привнес в игру, и благодарны за то, что нам удалось создать вместе за время нашей работы на сцене,

– написала команда.

Обе организации оставили двери приоткрытыми, заявив, что готовы вернуться, если условия сотрудничества изменятся, но мяч сейчас на стороне разработчиков.

Какие угрозы стоят перед NetEase?

Выход Envy и Sentinels – это серьезный сигнал для NetEase. Если разработчики срочно не пересмотрят свою стратегию и не предложат организациям понятную модель монетизации, игра рискует остаться без профессиональной сцены, превратившись в сугубо любительское развлечение.

Крупные организации, такие как Sentinels и Envy, привлекают новых зрителей и игроков самим своим именем. Когда уходят они – уходят и зрители. Малые и малоизвестные команды не могут конкурировать с ними за внимание, а потому это означает падение доходов.

Если NetEase ничего не изменит, все может посыпаться даже несмотря на то, что саму игру до сих пор считают хорошей.

Киберспорт Marvel Rivals

Киберспортивная сцена Marvel Rivals значительно выросла за год с момента запуска. Первые турниры стартовали уже через несколько месяцев после запуска игры, поскольку первые пользователи очень тепло приняли проект.

Хотя NetEase не прокомментировала уход игроков с киберспортивной сцены, недавняя публикация на официальном аккаунте Marvel Rivals Esports в Twitter гласила, что 2025 год был "только началом", и что "в 2026 году эта искра станет чем-то еще большим".

Напомним, на сцену Marvel Rivals недавно вышли Natus Vincere. Украинский киберспортивный клуб объявил о расширении своего присутствия на соревновательной сцене и представил собственный состав для игры. Туда вошли семь игроков, которые ранее получили известность под тегами TEAM1 и Rad EU.