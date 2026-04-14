Сюжет METRO 2039 попал в сеть еще до первого трейлера

В сети появился синопсис новой игры студии 4A Games METRO 2039. Продолжение серии представит геймерам нового протагониста, в то время как главным злодеем станет наш старый знакомый.

Четвертая игра в франшизе METRO действительно существует и будет полноценно представлена уже вскоре, а пока в сети появились детали о ее сюжете, сообщает Insider Gaming.

Сюжет METRO 2039 слили в сеть?

Для 4A Games наступили весьма странные времена. Всего несколько дней назад, российские хакеры выгрузили в сеть архив на 120 гигабайт из отмененного проекта студии.

Тогда же появилась информация о том, что разработчики совсем скоро планируют показать трейлер следующей игры.

Подтверждение этому от самих 4A Games не заставило себя ждать. Студия официально сообщила, что представление новой METRO 2039 состоится 16 апреля в 20:00 на презентации Xbox First Look.

Однако, за 2 дня до назначенной даты в сеть попал синопсис проекта, который выдает сетинг и сюжет будущей игры.

В частности, было подтверждено, что события развернутся в 2039 году на руинах Москвы, а главным антагонистом проекта станет известный фанатам серии Хантер, который объединил все станции Метро под своим "фанатичным лидерством".

Но это не мир: режим Новорейха Хантера правит с помощью пропаганды и страха, покоряя население во имя новой войны за поверхность против темного и ужасного врага,

– говорится в слитом синопсисе.

Что касается протагониста, то им будет не Артем, история которого завершена.

Игроки возьмут под контроль Незнакомца, который долгое время выживал в изгнании на поверхности, но вынужден вернуться в туннели Метро, гонимый призраками своего прошлого.

Переживите самое захватывающее приключение METRO в мощной однопользовательской истории, которая переплетает исследования, выживание, бои и стелс в жутко красивом, но смертоносном мире с непревзойденным погружением,

– завершается описание METRO 2039.

Интересно, что создатель оригинальной истории утверждает, что геймеров ожидает "самая мрачная игра, которую они когда-либо видели".

