Разработчики Mount and Blade II: Bannerlord показали эпические морские бои в дополнении War Sails

TaleWorlds Entertainment представила свежий взгляд на будущее расширение War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord. Новый ролик демонстрирует масштабную речную битву ночью, где сталкиваются флоты Кузаитов и Нордов. Разработчики показали механику абордажа, тарана и влияние погоды на ход морских схваток, а также продемонстрировали новую фракцию в действии.

Чем будет удивлять морская война в мире Кальрадии?

Студия TaleWorlds продолжает подогревать интерес к своему амбициозному дополнению, которое впервые в истории серии принесет полноценные морские сражения. В свежем видео внимание сосредоточено на драматической ночной схватке во время шторма. Зрителям показали, как флот Нордов – фракции, вдохновленной скандинавскими викингами, – вступает в бой с силами Кузаитов, пишет 24 Канал со ссылкой на WCCF TECH.

Атмосфера боя существенно отличается от привычных сухопутных осад. Корабли покачиваются на волнах, реагируя на физику воды и ветра, а ночное небо освещают горящие стрелы и снаряды баллист.

Одной из ключевых особенностей стала система повреждений: в ролике видно, как зажигаются паруса, а суда получают пробоины после мощных таранов.

Игроки смогут не только обстреливать врага издалека, но и брать корабли на абордаж, превращая палубы в поле для хаотичной рукопашной схватки.

Разработчики отмечают, что War Sails – это не просто набор миссий, а глобальное изменение стратегической карты. Мир Кальрадии расширится на север, где появятся новые моря, острова и речные пути.

Демонстрация боя в дополнении War Sails: смотрите видео

Игрокам станут доступны 18 типов кораблей, каждый из которых имеет уникальные характеристики управляемости. Их можно будет модифицировать, устанавливая осадные орудия или улучшенные паруса.

Как изменится кампания?

Внедрение флота повлияет на все аспекты кампании. Теперь полководцы смогут устраивать морские блокады городов, перерезать торговые пути и совершать десанты в тыл врага.

Погода будет играть критическую роль: шторм или сильный встречный ветер могут разрушить планы даже самого опытного адмирала, заставляя адаптировать тактику прямо во время боя.

Норды, как прирожденные мореплаватели, получат преимущество в маневрировании, тогда как имперские корабли, вероятно, будут делать ставку на тяжелую броню и таранную мощь.

Как отмечает TaleWorlds Entertainment на своем сайте, дополнение War Sails выйдет на ПК и консолях (PS5, Xbox Series X/S) 26 ноября 2025 года.