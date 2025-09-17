Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere объявил о расширении своего присутствия на соревновательной сцене. Организация официально представила новый состав по одной из самых ожидаемых игровых дисциплин последнего времени, Marvel Rivals, собрав под своим флагом уже опытных европейских игроков.

Чем примечателен новый состав?

NAVI сделала решительный шаг в новую для себя дисциплину – командный шутер Marvel Rivals, подписав полный европейский состав. В новую команду вошли семь игроков, ранее получивших известность под тегами TEAM1 и Rad EU. Этот шаг является стратегическим расширением для клуба, который стремится закрепить свои позиции в новых перспективных играх, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Решение подписать именно этот коллектив не было случайным. Команда уже успела громко заявить о себе на международной арене. В начале августа, выступая как Rad EU, игроки одержали победу на первом крупном LAN-турнире по Marvel Rivals, который состоялся в Гуанчжоу. Призовой фонд того чемпионата составлял внушительные 500 000 долларов, что подчеркивает высокий уровень конкуренции и престижность соревнования. Один из членов новой команды NAVI, Марк "Lv1Crook" Левелеки, был признан самым ценным игроком (MVP) турнира, демонстрируя выдающиеся индивидуальные навыки в составе.

Операционный директор NAVI Алексей Кучеров отметил, что организация рада войти в новую дисциплину с таким сильным и уже проверенным составом. По его словам, недавняя победа команды на большом LAN-финале продемонстрировала их потенциал и способность побеждать на самом высоком уровне, что и стало ключевым фактором для подписания.

В состав NAVI из Marvel Rivals вошли:

Николай "Naga" Дерели.

Максвел "fate" Кари.

Расмус "Raajaro" Росвал.

Марк "Lv1Crook" Левелеки.

Оливер "TrqstMe" Полер.

Мажд "Crysis" Гергес.

Юрица "Jur3ky" Рисек.

Ближайшим испытанием для коллектива под флагом NAVI станет осенний сплит Marvel Rivals Ignite 2025 для региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), который стартует 18 сентября. На кону будут стоять не только 250 000 долларов призовых, но и три путевки на финальный турнир года – Marvel Rivals Ignite 2025: Grand Finals. Этот турнир станет первой серьезной проверкой для команды в новом статусе и покажет, смогут ли они повторить свой успех уже под эгидой одной из самых известных киберспортивных организаций мира.

В NAVI проходит масштабная реорганизация

Тем временем Natus Vincere продолжает выходить из дисциплин, в которых успехи были слабыми. Ранее организация объявила о роспуске состава по Tekken, временно покинув эту дисциплину. До того расформировали команду по PUBG Mobile из-за неудовлетворительных результатов. Месяцем ранее попрощались с основным составом по Dota 2, заменив его игроками из NAVI Junior. Наконец, в последнем на сегодня случае NAVI попрощались с игроками Warzone.

