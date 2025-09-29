В медиапространстве появились слухи о разработке крупнобюджетного экшена в мире "Властелина колец". Над проектом работают несколько студий, а финансирование обеспечивает международная компания, что может сделать новую игру конкурентом для популярной Hogwarts Legacy.

Сведения от портала Insider Gaming свидетельствуют, что уже несколько месяцев создается RPG от третьего лица по легендарной франшизе "Властелин колец", информирует 24 Канал.

Целью разработчиков является создание амбициозного проекта, способного посоревноваться с популярностью и масштабом Hogwarts Legacy – ролевого экшена с открытым миром во вселенной Гарри Поттера, который вышел в 2023 году, получил положительные отзывы критиков и разошелся тиражом более 34 миллионов копий.

Проект финансирует международная инвестиционная компания Abu Dhabi Investment Office (ADIO), которая, по данным источников, вложила примерно 100 миллионов долларов в разработку.

Одновременно участие в создании игры принимают несколько студий, включая Revenge и шведский холдинг Embracer Group, что в 2022 году приобрел права на игры по "Властелину колец" за 400 миллионов долларов.

Разработку сопровождают многочисленные переговоры между партнерами, продолжающиеся с 2024 года, но официального соглашения пока не заключено из-за ряда нерешенных вопросов.

Несмотря на это, инсайдеры не исключают официального анонса в период с 6 по 12 октября. Embracer и Revenge пока не комментируют эти слухи, ссылаясь на политику компании относительно неподтвержденных информационных поводов.

Какие еще игры выходили во вселенной "Властелина колец"?

Вселенная "Властелина колец" вдохновила разработчиков на создание десятков игр в разных жанрах. В период популярности кинотрилогии Питера Джексона вышли успешные экшены The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) и The Return of the King (2003), которые воспроизводили ключевые битвы из фильмов.

Не обошла франшиза репрезентаций в виртуальных мирах. По данным IGN насчитывается более 50 игр во вселенной "Властелина колец".

Большую популярность получили стратегии в реальном времени The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004) и ее продолжение, позволявшие управлять армиями Рохана, Гондора, Изенгарда и Мордора. Также стоит упомянуть многопользовательскую онлайн-игру The Lord of the Rings Online (2007), которая работает до сих пор, предлагая игрокам исследовать огромный мир Средиземья.

Новое дыхание франшизе дала серия от Monolith Productions – Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) и Middle-earth: Shadow of War (2017). Они представили инновационную систему Nemesis, которая создавала уникальных врагов-орков со своими характерами и историей взаимодействия с игроком.

Именно Shadow of War считается последней большой и успешной игрой во франшизе, на которую ориентируются новые разработчики.

Однако в последние годы были и менее удачные проекты. Приключенческая игра The Lord of the Rings: Gollum (2023) получила крайне низкие оценки от критиков и игроков из-за технических проблем и скучного игрового процесса. Также в 2023 году вышел симулятор выживания The Lord of the Rings: Return to Moria, который получил смешанные отзывы.

Кроме того, компания Amazon Games работает над новой многопользовательской онлайн-игрой в этой вселенной, что свидетельствует об устойчивом интересе к франшизе.