Stardew Valley получит большое обновление в честь 10 годовщины релиза

Легендарный симулятор фермы Stardew Valley уже совсем скоро отпразднует почтенный юбилей и в его честь фанатов игры ожидает масштабное обновление.

Создатель одного из крупнейших инди-хитов в истории игровой индустрии анонсировал патч 1.7, который принесет в игру немало изменений, информирует IGN.

Стоит внимания Nintendo назвала самую успешную консоль в истории компании

Чего ждать фанатам Stardew Valley от обновления 1.7?

26 февраля культовая инди-видеоигра отпразднует 10 лет с момента релиза, сообщает Kotaku, и разработчик Эрик Барон рассказал какой подарок получат ее преданные поклонники.

Речь о патче под номером 1.7, который добавит в проект ещё два кандидата на брак, хотя кто именно это будет, станет известно только после выхода обновления.

Среди прочего, долгожданное улучшение получат дети, "функционал" которых был довольно ограниченным, из-за чего большинство геймеров считали их просто скучными NPC.

Также в версии 1.7 может появиться редактор карт ферм, который позволит игрокам создавать собственные "схемы" угодий вместо использования игровых пресетов. Эрик Барон отметил, что даже раздумывает над тем, чтобы сделать возможность делиться своими дизайнами с другими игроками.

Зная перфекционистскую натуру ConcernedApe, вполне вероятно, что это далеко не весь перечень нововведений, что будут ждать геймеров.

Поэтому, для фанатов проекта есть смысл начать новую историю в Долине Стардю, сразу с выходом будущего патча.

Почему Stardew Valley – это легенда инди-сцены видеоигр?