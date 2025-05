Обновленная версия первых трех игр S․T․A․L․K․E․R․ выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК

GSC Game World готовит возвращение классики – обновленное издание первых трех игр серии S.T.A.L.K.E.R. очень скоро появится на современных платформах с улучшенной графикой, поддержкой модов и новыми функциями.

S.T.A.L.K.E.R. жив

Украинская студия GSC Game World объявила о выходе обновленного издания культовых игр в составе новой трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends Of The Zone Trilogy – Enhanced Edition. Это улучшенная версия первых трех проектов, которая ранее вышла для PS4 и Xbox One. Теперь релиз готовят для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Запланированный запуск состоится 20 мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

Смотрите также GSC обнародовала планы развития S․T․A․L․K․E․R․ 2 Heart of Chornobyl

Версия для современных платформ содержит ряд технических усовершенствований: улучшенное освещение с солнечными лучами, screen-space reflections, обновленные текстуры и среда, новые шейдеры, а также кат-сцены, которые были предварительно отрендерены в 4K для более глубокого погружения в сюжет.

На консолях PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X игроки смогут выбирать между четырьмя графическими режимами: "Качество", "Сбалансированный", "Производительность" и "Ультрапроизводительность". Все три первых режима имеют разрешение 4K, но отличаются частотой кадров – 30, 40 и 60 соответственно. В режиме Ultra Performance разрешение снижается до 2K, чтобы достичь 120 кадров в секунду.

Пользователи Xbox Series S получат доступ к трем графическим режимам: "Качество" (2K/30 к/с), "Сбалансированный" (2K/40 к/с) и "Производительность" (1080p/60 к/с). Однако ни один из них не поддерживает 4K ни для одной из игр трилогии.

На ПК игроки могут гибко настраивать графику в зависимости от возможностей своей системы. Кроме этого, ожидаются оптимизации для Steam Deck и поддержка облачных сохранений. Версия для ПК также не имеет ограничений в графических режимах, как на консолях.

Еще одно нововведение – поддержка клавиатуры и мыши (KBM) на консолях текущего поколения. Это позволит поклонникам серии играть с классическим для жанра управлением.

Также подтверждена интеграция сервиса Mod.io для версий игры на PS5 и Xbox Series, что открывает доступ к модификациям, которые ранее были доступны только на ПК.

Наконец, важная деталь для всех, кто уже приобрел ремастеры S.T.A.L.K.E.R.: Legends Of The Zone Trilogy – Enhanced Edition на прошлом поколении – обновленную версию для текущего поколения они получат без дополнительной платы.

Смотрите трейлер предстоящего релиза: видео