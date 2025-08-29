Обновленная версия Senua's Saga: Hellblade 2 вышла на PlayStation 5. Это та же мрачная история о воительнице Сенуа, но с улучшенной графикой, новыми режимами и более высокой частотой кадров. Рассказываем, удалось ли разработчикам из Ninja Theory вдохнуть новую жизнь в знакомое приключение и кому понравится это возвращение в Исландию.

Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced, вышедшая 12 августа 2025 года, является версией игры, которую многие ждали после ее прошлогоднего релиза на Xbox и ПК, рассказывает 24 Канал. Мне удалось поиграть в версию для PS 5 благодаря Xbox.

Смотрите также Украинская видеоигра о фондовой бирже достигла отметки в 50 000 проданных копий

Она наконец добралась PlayStation 5, и на консолях от Sony чувствует себя как дома. Версия для Xbox Series S и X тоже получила обновление, однако нас интересует именно то, как игра выглядит на PlayStation 5, ведь именно с консоли Sony началась история Hellblade.

Важно! Это не полный обзор игры, поскольку мы уже проходили Hellblade 2 и делились собственными впечатлениями. Поэтому если вам интересно, отдельный обзор игры Senua's Saga: Hellblade II можно почитать здесь. Далее мы рассказываем о собственных впечатлениях от обновленной версии.

Трейлер Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced: смотрите видео

Знакомое, но обновленное путешествие в Исландию. Что изменилось?

Сюжет остался неизменным: кельтская воительница Сенуа добровольно сдается в плен исландским работорговцам, чтобы положить конец их набегам на ее народ. Однако ее путешествие быстро превращается в мрачное и жуткое приключение, погружающее в глубины человеческой психики.



Игроков ждет тяжелое путешествие страхами Сенуи / Фото 24 Канал

История о гигантах, страдания и тайны остается такой же увлекательной, как и раньше. Актерская игра, реалистичность персонажей и их эмоции, переданы с невероятной детализацией, снова заставляют глубоко проникаться судьбой героев. Благодаря графическим улучшениям модели персонажей выглядят еще лучше, а каждая реплика звучит с новой силой.



Визуально игра выглядит фантастически красиво / Фото 24 Канал

Игра действительно впечатляет и, кажется, она получила именно то, чего ей не хватало. Я проходил Hellblade 2 на релизе, поэтому могу сравнить собственные впечатления. И хоть такого эффекта новизны и впечатления, как в начале, уже не было – я все еще с восторгом рассматривал каждый кадр, анимации, потоки, камни и воду. Уровень кинематографичности картинки действительно вышел на новую ступень.

Чем удивит графика на PlayStation?

Главное преимущество Enhanced-издания – это техническое исполнение. Игра на PS5 и PS5 Pro выглядит блестяще и является настоящей демонстрацией мощности консолей. Особенно стоит отметить новый режим производительности, который обеспечивает стабильные 60 кадров в секунду.



Это точно одна из самых красивых игр на PlayStation 5 / Фото 24 Канал

После многочисленных тестов в различных локациях стало понятно, что этот режим почти не уступает по качеству режиму разрешения. Потери в детализации частиц, освещении и отражениях настолько незначительны, что их трудно заметить.



Бои невероятно эффектные / Фото 24 Канал

Это обновление делает игру одним из лучших технических проектов для PS5 Pro. Более того, владельцы Deluxe-версии или те, кто уже имеет первую часть, получат бесплатное обновление для Hellblade: Senua's Sacrifice.



Владельцы оригинальной игры на Xbox получили улучшения бесплатно / Фото 24 Канал

Оригинальная игра теперь также имеет три графических режима (производительность, разрешение и обогащенный), и все они работают при 60 кадрах в секунду.

Что с атмосферой?

Мир Исландии времен викингов – одна из самых сильных сторон игры. Это настоящее зрелище, которое поражает с первых минут и не отпускает до самого финала. От мрачных, залитых дождем побережий в начале до широких зеленых долин, перерезанных реками и водопадами – каждый пейзаж выглядит невероятно красиво. Желание остановиться и сделать скриншот в фоторежиме возникает постоянно.



Расширенный фоторежим позволяет сделать зрелищные скриншоты / Фото 24 Канал

Исследование локаций до сих пор приносит удовольствие. Хотя некоторые места кажутся слишком пустыми, поиск скрытых лиц в скалах или тотемов, рассказывающих историю мира по частям, добавляет глубины (хотя эти элементы чувствовались несколько ленивыми еще при первом прохождении).

Все это, в сочетании с великолепной актерской игрой, создает уникальную атмосферу, где сам мир становится полноценным персонажем.

Старые и новые недостатки – что не так в этот раз?

Поскольку в плане игролада и контента это та же игра, ее главные недостатки тоже остались. Боевая система, по-прежнему, проста и состоит из набора повторяющихся движений, хоть это и довольно зрелищное занятие.

Некоторые игровые локации и сюжетные сегменты кажутся слишком тихими и пустыми, что может замедлять темп повествования и несколько утомлять.



Не забывайте проходить эту игру в наушниках / Фото 24 Канал

К старым проблемам добавился и новый небольшой минус, эксклюзивный для PlayStation 5. Вибрация контроллера DualSense во время фокусировки Сенуа на тотемах или деревьях оказалась слишком интенсивной.

Это, к сожалению, разрушает погружение, особенно если сравнивать с первой частью, где вибрация была более взвешенной и лучше передавала концентрацию героини.

Что нового, кроме графики?

Enhanced-издание предлагает не только технические улучшения. Вот что еще получили игроки:

Режим Dark Rot Challenge . Этот режим, знаком с первой части, предлагает испытания с перманентной смертью. С каждой смертью темная гниль распространяется по руке Сенуа. Если она достигнет головы, весь прогресс будет потерян. Это идеальное дополнение для тех, кто ищет максимальной сложности, но стоит знать, что платиновый трофей на PS5 привязан именно к этому режиму.

. Этот режим, знаком с первой части, предлагает испытания с перманентной смертью. С каждой смертью темная гниль распространяется по руке Сенуа. Если она достигнет головы, весь прогресс будет потерян. Это идеальное дополнение для тех, кто ищет максимальной сложности, но стоит знать, что платиновый трофей на PS5 привязан именно к этому режиму. Комментарии разработчиков . Интересный материал для тех, кто хочет узнать больше о процессе создания игры и решениях, которые принимала команда Ninja Theory.

. Интересный материал для тех, кто хочет узнать больше о процессе создания игры и решениях, которые принимала команда Ninja Theory. Расширенный фоторежим. Предлагает множество инструментов для поклонников цифровой фотографии, позволяя создавать впечатляющие снимки мрачных пейзажей Исландии.



Обновленная версия получила расширенный контент от разработчиков / Фото 24 Канал

Итог: кому играть, а кому – обходить стороной?

Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced – это все еще мощная, захватывающая и жуткая история. Она является прекрасным примером того, как мрачность, безысходность и грусть могут создавать незабываемый игровой опыт.

Вам стоит сыграть, если:

Вы являетесь поклонником серии и искали повод, чтобы вернуться к этой истории.

Вы хотите увидеть одну из самых технологичных и красивых игр на PS5 и PS5 Pro.

Вам нравятся мрачные, атмосферные игры с глубоким сюжетом и невероятным ощущением места.

Вам не стоит играть, если:

Вы цените динамичный и разнообразный экшен. Боевая система здесь простая и не предложит вам сложных вызовов.

Вы редко перепроходите игры. Кроме улучшенной графики и нового режима, контента здесь немного.

Вы ищете веселую и расслабляющую игру. Hellblade 2 – это мрачное, тяжелое и безрадостное путешествие в мир человеческих страхов.

Кстати, игра имеет текстовую украинскую локализацию и это действительно качественная работа, поэтому рекомендую не обходить ее вниманием, но начать стоит с первой части.