Одна из лучших видеоигр 2022 года неожиданно получит кооперативный режим

Разработчики одной из лучших игр 2022 года удивили поклонников, объявив, что со следующим обновлением проект помимо всего прочего получит кооперативный режим.

В августе живописный рогалик The Cult of the Lamb получит апдейт под названием Unholy Alliance, который кроме всего прочего принесет в игру возможность создать собственный культ бок о бок с другом.

Вместе всегда веселее

The Cult of the Lamb стала одной из лучших игр 2022 года, ведь критики и геймеры сошлись в том, что это очень качественный и крутой роуглайк.

Трейлер игры – смотреть видео

Следующий большой патч для игры добавит в нее довольно неожиданную функцию: локальный кооперативный режим. PR-менеджер Devolver Digital Энди Келли объяснил, как именно будет работать нововведение.

По его словам, игроки могут управлять или главным героем привычной игры или новым персонажем-компаньоном – Козлом, которого разработчик описал как "призванного кровью и рожденного в разврате".

Дуэт геймеров ожидает полный функционал обычной игры, но с некоторыми изменениями, в частности в мини-играх. Кроме того, Ягненок и Козел будут иметь уникальные бонусы от взаимодействия, вроде способности наносить дополнительный урон во время боя спина к спине или наносить критический удар при синхронизации атак.

Кроме кооператива, Unholy Alliance также добавит в игру новые трейты последователей, квесты, здания и исправит ряд багов и неудобств.